FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5550 (5600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 650 (880) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS DIAGEO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2372 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 385 (450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NINETY ONE PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 475 (520) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2340 (2520) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1578 (1580) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 325 (375) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RASPBERRY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 650 (770) PENCE - JPMORGAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 90 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1210 (1355) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 425 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2400 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 350 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 710 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 885 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 975 (1070) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 610 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 750 (860) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN STARTS YOUGOV WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 400 PENCE - RBC CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RATHBONES TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 2000 (1850) PENCE - UBS CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 450 (470) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob