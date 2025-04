Zürich - An den internationalen Börsen hat der Countdown begonnen: In einigen Stunden wird US-Präsident Donald Trump nach Börsenschluss seine jüngsten Zollpläne verkünden. Das hat bereits in Asien für einen holprigen Handel gesorgt und belastet auch hierzulande und Europa die Börsen. Der SMI bewegt sich in einer engen Spanne um die Marke von 12'600 Punkten. Der heutige 2. April ist für den US-Präsidenten der ‹Tag der Befreiung› und damit der Tag ...

