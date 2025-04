Beverwijk, Niederlande (ots) -Optima Cycles, der führende niederländische Hersteller von E-Cargobikes und E-Bikes, gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Marktpräsenz mit gleich zwei strategischen Akquisitionen verstärkt: die Übernahme von Dolly Bikes, einem renommierten Hersteller von Premium-E-Lastenrädern, sowie die Integration von Leeflang Poedercoating in die Unternehmensgruppe. Diese Schritte markieren den Beginn einer neuen Wachstumsphase und stärken die Position von Optima Cycles auf dem europäischen Markt, insbesondere in Deutschland. Ein deutlich positives Zeichen in einem Markt, der zuletzt häufiger von schlechten News bestimmt wurde.Erfolgreiche Expansion in den deutschen MarktOptima Cycles hat sich bereits erfolgreich in der Benelux-Region etabliert und setzt nun den nächsten Wachstumsschritt mit der Expansion nach Deutschland. In einer Zeit, in der viele Unternehmen in der Fahrradbranche mit Herausforderungen kämpfen, setzt Optima Cycles auf eine klare Vision und strategische Übernahmen, um weiterhin erfolgreich zu wachsen. Die Übernahme von Dolly Bikes ergänzt das Portfolio des Unternehmens um ein familienfreundliches, hochwertiges E-Lastenrad zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis."Mit Dolly erweitern wir unser Portfolio um eine etablierte Marke, die für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt ist - eine bislang unbesetzte Position im Lastenrad-Markt. Diese Lücke schließen wir mit Dolly und bieten eine noch größere Auswahl an nachhaltigen, innovativen Mobilitätslösungen", erklärt Michiel Dreef, CEO von Optima Cycles.Stärkung durch Inhouse-PulverbeschichtungNeben der Übernahme von Dolly Bikes hat Optima Cycles auch Leeflang Poedercoating, ein führendes Unternehmen für hochwertige Pulverbeschichtungen, in die Unternehmensgruppe integriert. Diese Akquisition ermöglicht es Optima Cycles, das Beschichtungsverfahren intern zu kontrollieren, was eine noch bessere Qualität und Flexibilität bei der Produktion garantiert."Die Übernahme von Leeflang Poedercoating stärkt unsere Fähigkeit, inhouse höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten und schneller auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren", erklärt Ramon Vial, COO von Optima Cycles. "Wir können nun noch flexibler und effizienter arbeiten, um unseren Kunden stets Top-Qualität und innovative Produkte zu liefern."Ein starkes Portfolio für die deutsche MarktführungDie Übernahme von Dolly Bikes ergänzt die bestehenden Marken Lovens und Dutch ID, mit denen Optima Cycles nun aktiv auf dem deutschen Markt tätig ist. Das Unternehmen hat bereits ein deutsches Team aus Account Managern und Marketingexperten aufgebaut, um vor Ort die richtige Unterstützung für Händler und Kunden zu bieten und das Händlernetz weiter auszubauen. Die Übernahme unterstreicht zudem das Bestreben von Optima Cycles, den gesamten Produktionsprozess selbst zu steuern und so höchste Qualität zu gewährleisten.Über Optima CyclesOptima Cycles wurde 1994 gegründet und ist mit den Marken Dutch ID, Lovens und Dolly zu einem führenden Anbieter von E-Bikes und E-Cargobikes geworden. Mit einem klaren Fokus auf die Entwicklung und Produktion eigener Produkte in Manufaktur-Qualität bietet Optima Cycles seinen Kunden in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Frankreich modernste Mobilitätslösungen und Produkte, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.Pressekontakt:Janina Temmen (Marketing Lead DACH)janina.temmen@optima-cycles.nlTel.: +31 (0)251 261 222Original-Content von: Optima Cycles, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179197/6004302