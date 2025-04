Nach einer kurzen Verschnaufpause am Dienstag geht es heute bei der Aktie von Novo Nordisk erneut deutlich nach unten. Auch das erst am Montag frisch markierte 52-Wochen-Tief wurde dabei unterschritten. Zuletzt gelang aber eine leichte Stabilisierung. Nach hausgemachten Problemen wie bei den Produktionskapazitäten und enttäuschenden Studiendaten, die das Papier in den vergangenen Monaten belastet haben, steht nun insbesondere die US-Zollpolitik im Fokus.Laut Zolldaten sind pharmazeutische Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...