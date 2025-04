Roßdorf (ots) -Der Fahrermangel bringt viele Logistikunternehmen an ihre Grenzen - offene Stellen bleiben unbesetzt, Touren können nicht gefahren werden und der Wettbewerb um qualifizierte Fahrer wird immer härter. Ben Schimke und Lukas Pokinskyj von Hypace helfen Speditionen und Transportunternehmen, sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren und gezielt die richtigen Fachkräfte zu gewinnen. Was hinter ihrer Strategie steckt und welche Ergebnisse sie ermöglicht, erfahren Sie hier.Die Straßen Europas sind die Lebensadern der Wirtschaft: Täglich bewegen unzählige Lkw tonnenweise Waren von A nach B - doch der Motor dieser gigantischen Maschinerie stottert. Während die erfahrenen Fahrer vor dem Ruhestand stehen, bleibt der Nachwuchs aus: Junge Menschen sehen in der Branche keine Zukunft, schrecken vor Arbeitszeiten, Bezahlung und mangelnder Wertschätzung zurück. Die wenigen Fahrer, die noch verfügbar sind, können sich ihre Arbeitgeber unterdessen frei aussuchen. Unternehmen liefern sich einen regelrechten Kampf um qualifizierte Kräfte, oft ohne Strategie, die sie von der Konkurrenz abhebt. Verzweifelt suchen Betriebe nach Lösungen - doch viele haben bereits schmerzhafte Erfahrungen mit Personalvermittlern gemacht: Versprechungen wurden nicht gehalten, hohe Kosten führten zu Enttäuschungen. Die Skepsis gegenüber neuen Dienstleistern wächst - während die Notwendigkeit, eine Lösung zu finden, immer drängender wird. "Wenn Unternehmen jetzt nicht handeln, werden sie in wenigen Jahren nicht mehr über Transportkapazitäten, sondern über Stillstand sprechen müssen", warnt Vertriebs- und Marketingexperte Ben Schimke, Geschäftsführer von Hypace."Das Problem ist nicht, dass es keine Fahrer gibt - sondern dass Unternehmen nicht wissen, wie sie ausreichend Bewerber anziehen", erklärt der operative Stratege Lukas Pokinskyj, ebenfalls Geschäftsführer von Hypace. Mit dieser Überzeugung haben die beiden Experten eine spezialisierte Branchen-Agentur hinter führenden Speditionen und Logistikbetrieben geschaffen, die Transportunternehmen als attraktive Arbeitgeber positioniert. Das Ziel: Auf diese Weise sollen qualifizierte Lkw-Fahrer und Logistikmitarbeiter von selbst auf sie aufmerksam werden. Ohne teuren Verwaltungsaufwand oder komplizierte Digitalisierungsmaßnahmen unterstützt Hypace Betriebe dabei, Fachkräfte zu gewinnen, zu binden und sich somit einen wertvollen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Während viele Unternehmen um Mitarbeiter kämpfen, entwickeln Hypace-Kunden somit eine starke Arbeitgebermarke, die Bewerber überzeugt.Warum viele Unternehmen Personalvermittlungen misstrauen - und wie Hypace das Vertrauen zurückgewinntViele Unternehmen stehen Personalvermittlungen skeptisch gegenüber - und das aus gutem Grund: Schlechte Erfahrungen mit ineffizienten Vermittlungsagenturen, hohe Kosten ohne nachhaltige Ergebnisse und eine hohe Fluktuation in der Branche haben das Vertrauen vieler Betriebe erschüttert. "Dazu kommt die weitverbreitete Annahme, dass es ohnehin keine Fahrer mehr gibt und Recruiting daher sinnlos sei", erinnert sich Ben Schimke.Mit Hypace grenzen sich die beiden Experten deshalb von solchen Personalvermittlungen ab - schließlich haben sie eine neue, effektivere Strategie entwickelt: Statt sich auf veraltete Methoden zu verlassen, kombinieren sie tiefes Zielgruppenverständnis, individuelle Vorqualifikation und einen direkten und hocheffektiven Recruiting-Ansatz. "Unser Team kennt die besonderen Anforderungen in verschiedenen Transportsegmenten und spricht gezielt Fahrer an, die zu den spezifischen Bedürfnissen eines Unternehmens passen", versichert Lukas Pokinskyj.Der Prozess ist dabei nicht nur effektiv, sondern auch schnell: Erste vorqualifizierte Bewerbungen treffen bereits nach drei bis vier Tagen ein, während die ersten Einstellungen durchschnittlich nach zwei bis drei Wochen erfolgen. "Je nach Bedarf erhalten Kunden entweder rohe Bewerbungen, vorqualifizierte Kandidaten oder direkt organisierte Vorstellungsgespräche", erklärt Ben Schimke. "Dank unserer digitalen und automatisierten Prozesse ist die Verwaltung der Bewerbungen natürlich äußerst effizient und einfach." Vom ersten Kontakt bis zur erfolgreichen Einstellung begleitet Hypace Unternehmen somit durch den gesamten Prozess - nachhaltig, planbar und branchengerecht.Von leerstehenden Lkw zu voller Fahrt: Wie die Strategie von Hypace Transportunternehmen rettetDie Strategie hinter Hypace funktioniert - das zeigen die Erfolgsstorys zahlreicher Kunden. Zu ihnen gehört die R+H Autologistik GmbH + Co. KG, die vor ihrer Zusammenarbeit mit Ben Schimke und Lukas Pokinskyj vor einem akuten Personalproblem stand: Fast die Hälfte der Fahrer näherte sich dem Rentenalter, während die herkömmlichen Rekrutierungsmethoden scheiterten. Ihre Social-Media-Kampagnen brachten zwar viele Bewerbungen, doch keiner der Kandidaten war qualifiziert. Mit Hypace änderte sich das schlagartig - innerhalb von sechs Monaten erhielt das Unternehmen 150 qualifizierte Bewerbungen und stellte acht neue Mitarbeiter ein. Durch die verstärkte regionale Sichtbarkeit wurde R+H Autologistik als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen und kann nun aus einem stetigen Bewerberpool auswählen.Die KNETTENBRECH + GURDULIC Nord GmbH benötigte dringend neue Fahrer, um ihren Fuhrpark auszulasten und einen wichtigen Auftrag zu sichern. Ohne funktionierendes Recruiting stand die Expansion auf der Kippe. Hypace lieferte eine schnelle Lösung: Innerhalb von 30 Tagen wurden vier neue Fahrer eingestellt - auf Basis qualifizierter Bewerbungen, die fortlaufend wöchentlich weiter eingehen. Heute zählt KNETTENBRECH + GURDULIC Nord GmbH zu einem langfristigen Partner, den Hypace kontinuierlich im Recruiting begleitet und berät, um die weitere Expansion abzusichern.Doch auch kleinere Unternehmen wie Wolfs Logistik profitieren von Hypace. Das 12-köpfige Team hatte Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen, und musste sogar einen Lkw stilllegen. Jobportale lieferten ebenfalls keine brauchbaren Ergebnisse. Mit Hypace wurden innerhalb von nur sieben Tagen drei Bewerbungsgespräche geführt und eine Einstellung erfolgreich abgeschlossen. Dank gezielter Vorauswahl kann das Unternehmen nun jederzeit qualifizierte Fahrer rekrutieren, ohne sich auf ineffiziente Jobplattformen verlassen zu müssen.Vom digitalen Marketing zur Branchenlösung: Warum Hypace der Gamechanger in der Logistik istHypace entstand nicht aus dem klassischen Personalvermittlungsmarkt, sondern aus einer völlig anderen Richtung: dem Social-Media-Content-Bereich. Ben Schimke und Lukas Pokinskyj halfen Unternehmen ursprünglich dabei, ihre digitale Präsenz zu optimieren - bis eine Empfehlung sie zu einem Logistikunternehmen führte, das dringend Fahrer suchte. Ein erstes Pilotprojekt zur Fahrergewinnung brachte herausragende Ergebnisse - so erfolgreich, dass daraus die Entscheidung entstand, sich vollständig auf das Recruiting für die Transport- und Logistikbranche zu spezialisieren.Durch kontinuierliche Kundenprojekte und eine stetige Weiterentwicklung hat sich Hypace mittlerweile zu einem der führenden Experten für Fahrer-Recruiting entwickelt. Die Mission der beiden Geschäftsführer ist klar: den Fahrermangel nicht nur kurzfristig zu überbrücken, sondern langfristig zu bekämpfen. Dafür bringt das Unternehmen Fahrer gezielt mit den passenden Arbeitgebern zusammen, um langfristige Arbeitsverhältnisse zu schaffen. "Wir setzen uns auch für eine höhere Wertschätzung des Berufsstandes ein und helfen Unternehmen dabei, sich als attraktive Arbeitgebermarke in der Branche zu positionieren", erklärt Ben Schimke abschließend. "Die Zukunft der Logistik hängt schließlich von qualifizierten Fachkräften ab - und wir sorgen dafür, dass Unternehmen genau die richtigen finden."