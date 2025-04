Das Bergbauunternehmen verzeichnet beachtliche Gewinnsteigerung und setzt Expansionskurs mit Lindsay's Gold Project und Munda-Entwicklung strategisch fort.

Auric Mining, ein australisches Unternehmen für Goldexploration und -produktion, zeigt sich derzeit äußerst aktiv bei der Erweiterung seiner Goldbergbauaktivitäten in Westaustralien. Am 1. April 2025 hat Auric die Due-Diligence-Frist für die Übernahme des Lindsay's Gold Projects in Westaustralien verlängert. Diese mit den Verkäufern vereinbarte Verlängerung ermöglicht es Auric, den Evaluierungsprozess fortzusetzen, während die Verkäufer bestimmte Verpflichtungen erfüllen.

Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr verzeichnete Auric Mining einen Nettogewinn vor Steuern von 4,1 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 212% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses erhebliche Wachstum ist auf steigende Goldpreise und erfolgreiche operative Strategien zurückzuführen. Die Jeffreys Find Goldmine übertrifft weiterhin die Produktionserwartungen und trägt positiv zur finanziellen Entwicklung des Unternehmens bei.

Erweiterung des Projektportfolios

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Auric Mining ?

Neben den laufenden Operationen treibt Auric auch das Munda Gold Project voran. Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Planungsphasen für eine Starter-Grube bei diesem Projekt, mit dem Ziel, seine Produktionskapazitäten zu erweitern. Diese Entwicklung passt zur Gesamtstrategie des Unternehmens, seine Präsenz im Goldsektor Westaustraliens zu verstärken.

Die Unternehmensführung von Auric Mining besteht aus einem Team mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Bergbau und Finanzen. Der strategische Fokus des Managements auf die Erweiterung der Goldproduktion und Explorationsaktivitäten positioniert das Unternehmen für kontinuierliches Wachstum im wettbewerbsintensiven Goldbergbausektor. Mit der geplanten Übernahme des Lindsay's Gold Projects und der Weiterentwicklung von Munda setzt Auric Mining seinen Expansionskurs im australischen Goldmarkt konsequent fort.

Anzeige

Auric Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Auric Mining-Analyse vom 2. April liefert die Antwort:

Die neusten Auric Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Auric Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Auric Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...