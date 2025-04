Biotech-Unternehmen aus Planegg-Martinsried verzeichnet Kurseinbruch von 70% vom Jahreshoch nach behördlichen Bedenken zum Hauptmedikamentenkandidaten

Die 4SC AG veröffentlichte am 28. März 2025 ihre Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024 und gab einen Ausblick auf die kommende Entwicklung. Das auf die Entwicklung niedermolekularer Medikamente gegen Krebserkrankungen spezialisierte biopharmazeutische Unternehmen aus Planegg-Martinsried notiert aktuell bei 2,69 Euro, was einen Rückgang von etwa 52 Prozent seit Jahresbeginn bedeutet.

Die Aktie befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Vom 52-Wochen-Hoch von 8,78 Euro, erreicht am 9. April 2024, ist der Kurs um nahezu 70 Prozent gefallen. Mit einem Abstand von nur 9,35 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 2,46 Euro bewegt sich die Aktie auf niedrigem Niveau. Besonders auffällig ist der deutliche Abstand von fast 40 Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet.

Behördliche Einwände gegen Hauptwirkstoffkandidaten

Ein wesentlicher Faktor für die aktuelle Situation sind behördliche Einwände gegen den Hauptwirkstoffkandidaten des Unternehmens, der für die Behandlung von Lymphomen entwickelt wird. Diese regulatorischen Hürden stellen eine erhebliche Herausforderung dar und könnten die Entwicklungszeitpläne des Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Die 4SC AG muss möglicherweise ihre strategische Ausrichtung anpassen, um diese Hindernisse zu überwinden.

Die jüngste Kursentwicklung spiegelt die Unsicherheit wider, die durch diese regulatorischen Herausforderungen entstanden ist. Der Kurs erreichte am 31. März 2025 mit 2,50 Euro ein neues 12-Monats-Tief, konnte sich seitdem jedoch leicht erholen. Trotz des leichten Anstiegs von fast 10 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief zeigt die Volatilität von annualisierten 179,21 Prozent über 30 Tage, dass der Markt auf Nachrichten zur Entwicklung des Hauptwirkstoffkandidaten und mögliche Anpassungen der Unternehmensstrategie äußerst sensibel reagiert.

Die 4SC AG befindet sich somit in einer entscheidenden Phase, in der die Bewältigung der regulatorischen Hindernisse und die daraus resultierenden strategischen Entscheidungen die zukünftige Entwicklung des Unternehmens maßgeblich prägen werden.

