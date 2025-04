München (ots) -Die 3. Liga komplett live - von Freitag bis Sonntagabend viel BrisanzLauter gute Nachrichten aus der 3. Liga! 150.413 Fans in den Stadien beim Rekord-Spieltag am letzten Wochenende, mit Arminia Bielefeld erreicht erstmal ein Drittligist das DFB-Pokalfinale, und: die Reportage-Reihe "Groundhopper" befasst sich mit dem Phänomen Energie Cottbus, aktuell Zweiter. Die neue Folge mit Klub-Legenden Ede Geyer, Pele Wollitz und Nils Petersen läuft am Freitagabend - direkt im Anschluss an Hannover 96 II gegen Dynamo Dresden (live ab 18.30 Uhr), gegen 21.30 Uhr bei MagentaSport. Energie spielt, nur 1 Punkt vom Spitzenreiter Dresden entfernt, am Samstag beim TSV 1860 München, als Zwölfter nur 3 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt - ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr las Einzelspiel abrufbar.Wie eng es in der 3. Liga zugeht - auch das ist im Prinzip eine gute Nachricht - zeigt das Beispiel Rot-Weiss Essen. RWE startete mit 19 Punkten aus 8 Spielen furios in die Rückrunde - steckt nach 2 Niederlagen und einem Remis aber schon wieder akut im Abstiegskampf. Im MagentaSport-Podcast "4zu3" ist diesmal RWE-Kapitän Michael Schultz zu Gast. Er spricht von "einer kleinen Ergebniskrise". Sonntag (ab 19.15 Uhr live) wartet mit Hansa Rostock (7.) der nächste Brocken. Die Bielefelder Pokalhelden müssen am Samstag nach Aachen - exklusiv ab 16.15 Uhr bei MagentaSport.Fast gestrauchelt wie Leverkusen: Titelverteidiger PSG steht erneut im Finale des Coupe de France - nach einem spektakulären 4:2 gegen Zweitligist Dunkerque. Paris lag bereits nach 27 Minuten mit 0:2 zurück, ehe ein formstarker Dembele zunächst den Anschluss erzielte und später auch den Endstand herstellte.Nachfolgend ein Ausblick auf die 3. Liga, Clips vom PSG-Sieg und ein Preview auf Groundhopper - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Am Freitag eröffnen Hannover 96 II (19.) und Tabellenführer Dynamo Dresden (1.) den 31. Spieltag - live ab 18.30 Uhr. Am Samstag sind dann die Pokalhelden von Arminia Bielefeld (4.) im Einsatz: Der DFB-Pokalfinalist kämpft ab 16.15 Uhr bei Alemannia Aachen (10.) um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen - live bei MagentaSport.Groundhopper-Reporter Alex Klich ist wieder unterwegs und stellt diesmal das "Innenleben" von Energie Cottbus vor. Und er war zum richtigen Zeitpunkt vor Ort: beim 1:0-Derbysieg gegen Aue: Fan-Tribüne, Klub-Größen Ede Geyer, Nils Petersen und Pele Wollitz. Alex Klich spricht von "englischen" Verhältnissen im "Stadion der Freundschaft". Ein Film, der einen guten Eindruck vermittelt wie Profi-Fußball in Cottbus und der 3. Liga funktioniert.Immerhin geht es auch um den Aufstieg. In der heißen Phase der Saison wird alle Energie gebündelt und dem großen Ziel untergeordnet. Das "Stadion der Freundschaft" ist der perfekte Schauplatz dafür. Alex Klich zwischen Essig-Gurken, englischen Verhältnissen, Club-Legenden aus den Bundesliga-Zeiten und einem hochdramatischen Derby gegen Erzgebirge Aue!Die neue Folge - am Freitag gleich nach dem Topspiel von Dresden in Hannover.Den Teaser zum Groundhopper gibt's hier: https://cloud.thinxpool.de/s/qddbb86DJLiWtLXRWE wieder im Abstiegskampf gelandet: "Es ist eine kleine Ergebniskrise"Den MagentaSport-Podcast "4zu3" gibt es immer montags - mit Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Bakic und Tobi Schäfer. In der aktuellen Folge ist Rot-Weiss Essens Kapitän Michael Schultz zu Gast.Das Ergebnis: Essen steht aktuell mit nur einem Punkt Vorsprung knapp über dem Strich auf Rang 15 - und muss wieder um den Klassenerhalt kämpfen. Kapitän Schultz sieht nicht die Gefahr, dass RWE nach dem Höhenflug zu nachlässig sein: "Ich habe keine Sorge. Es ist eine kleine Ergebniskrise, aber die würde ich auch mal auf die Qualität der Gegner zurückführen." Am Sonntag (ab 19.15 Uhr live) wartet mit Aufstiegsaspirant Hansa Rostock der nächste harte Brocken an der Hafenstraße.Nach einer bescheidenen Hinrunde mit nur 17 Punkten, glaubt Kapitän Schultz, RWE hat "wieder angefangen zu leben". Neuzugänge und der Uwe Koschinat sorgen für mehr Stabilität. "Von der Qualität haben wir uns verbessert, was die Spieler angeht - die 4 Neuzugänge, die helfen uns alle weiter. Wenn du dann Martinovic oder Gjasula hörst, alleine vom Namen her, das ist dann schon was in der Liga. Dann haben wir eine Umstellung gemacht nach dem Debakel gegen Aachen am ersten Spieltag der Rückrunde - und die hat auch gefruchtet."Klaus Gjasula ist seit seinem Wintertransfer von Darmstadt 98 eine der prägenden Figuren für die Wende bei Rot-Weiss Essen. Der 35-jährige zentrale Mittelfeldspieler wird im Heimspiel gegen Hansa Rostock (Sonntag, live ab 19.15 Uhr) aufgrund einer Gelbsperre fehlen. Wie sehr das ins Gewicht fällt, erklärt Michael Schultz: " Er ist ganz wichtig als Staubsauger auf der Sechs. Er hat eine Ruhe am Ball, die uns guttut. Gjasu ist da ein ganz wichtiger Baustein. Scheiße, dass er gesperrt ist."Hier der Link zur aktuellen "4zu3" Podcast-Folge:https://4zu3.podigee.io/79-wir-haben-euch-was-mitgebracht-taz-taz-taz-mit-michael-schultzPSG konsequenter als Leverkusen: Pokalpleite abgewendetPokal "Coupe de France"-Halbfinale: USL Dunkerque - Paris Saint-Germain 2:4Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=STB3RDdBR3llcnE0aXVpaWxDZ0pQYWZETDhSKzNTQTNPc1RFazhKeHkxZz0=Dunkerque im Glückstaumel: Noch vor der Pause steht es bereits 2:0. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=VkZOb1FRYUJCQWFmNzBQa3BvY0ovTzRFTGJlOElXV3NORHBadjl6MXViVT0=Dembélé zaubert: Die Show des PSG-Topstars im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eUF1SnlyK1FXYm9YUTMzSFNNRUowbEszVzY1aStJdXU4eGtDQ0tnZ004UT0=Fast der Ausgleich! Aber Dunkerques eingewechselter Stürmer Kaj Tejan trifft nur das Außennetz. Am Ende lieferte der Außenseiter dem Favoriten einen großen Kampf ab. Für das Finale reichte es nicht ganz. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=MW1UWGQ0ZFJLQlpzZFNtUGlLVHlKRzVrT3h0MWMzSGVDZFZ5M2owRGpZND0=Fußball live bei MagentaSportCoupe de France LIVE - HalbfinaleMittwoch, 02.04.2025 Coupe De Franceab 20.50 Uhr: AS Cannes - Stade ReimsFreitag, 04.04.20253. Liga - 31. Spieltagab 18.30 Uhr: Hannover 96 II - Dynamo DresdenAb 21.30 Uhr: Reportage-Reihe "Groundhopper"Samstag, 05.04.20253. Ligaab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Viktoria Köln - SpVgg Unterhaching, Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II, SV Wehen Wiesbaden - Waldhof Mannheim, TSV 1860 München - Energie Cottbus, 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrückab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - Arminia BielefeldSonntag, 06.04.20253. Ligaab 13.15 Uhr: Borussia Dortmund II - FC Ingolstadt 04ab 16.15 Uhr: SV Sandhausen - SC Verlab 19.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - Hansa RostockPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6004604