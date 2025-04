DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. April (vorläufige Fassung)

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global März PROGNOSE: k.A. zuvor: 51,4 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 1Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vj *** 09:20 NL/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote zu "Financial Stability in Uncertain Times" 09:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Jordaniens König Abdullah II bin al-Hussein *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 52,5 zuvor: 53,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 45,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,0 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 45,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 50,2 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 51,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,9 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 50,4 *** 10:00 DE/Aurubis AG, HV *** 10:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Kapitalmarkttag *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 50,4 1. Veröff.: 50,4 zuvor: 50,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 1. Veröff.: 50,4 zuvor: 50,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 53,2 1. Veröff.: 53,2 zuvor: 51,0 11:00 DE/Verband deutscher Pfandbriefbanken e.V., Jahrespressekonferenz *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,8% gg Vj *** 12:00 FR/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung bei OECD-Seminar *** 13:30 EU/Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 5./6. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 228.000 zuvor: 224.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -123,4 Mrd USD zuvor: -131,4 Mrd USD *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 54,2 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 51,0 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 52,9 Punkte zuvor: 53,5 Punkte *** 18:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu Wirtschaftsausblick und Zentralbankkommunikation *** 20:30 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede in der University of Pittsburgh - US/Auto-Zölle treten in Kraft - ES/Bundeskanzler Scholz, trifft Spaniens Premierminister Pedro Sanchez - DE/Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Pkw-Neuzulassungen März ===

