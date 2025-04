Frankfurt am Main (ots) -Die Abgabe des eigenen Unternehmens ist ein einschneidender Schritt für jeden Inhaber. Aufgrund der persönlichen Bedeutung sowie der Komplexität und der weitreichenden Implikationen des Vorhabens empfiehlt sich für die Durchführung eine professionelle Begleitung. LSJ.Advisory bietet Unternehmern eine passgenaue Beratung zu Themen wie Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf sowie sämtlichen Belangen im Rahmen einer möglichen Transaktion.Früher oder später sieht sich jeder Unternehmer mit der Herausforderung konfrontiert, die Nachfolge für sein Unternehmen regeln zu müssen. Insbesondere bei inhabergeführten Unternehmen handelt es sich oft um über Jahrzehnte eigenhändig aufgebaute Lebenswerke, deren Fortbestand auch nach dem Ausscheiden des Gründers gesichert werden soll. Doch längst ist die Unternehmensübergabe keine Frage des Alters mehr: Heute entscheiden sich zunehmend auch jüngere Eigentümer zu einem Verkauf, um beispielsweise von günstigen Marktgegebenheiten zu profitieren oder bestimmte Lebenswünsche zu realisieren. Unabhängig vom Alter des Unternehmens oder des Verkäufers: In die Vorbereitung und Ausgestaltung der Nachfolgeregelung sollte viel Zeit und Planung investiert werden.Beratung bei der Planung und Umsetzung der UnternehmensnachfolgeLSJ.Advisory steht Unternehmern mit einer individuellen Beratung dabei zur Seite, eine zielführende Strategie für die Unternehmensnachfolge zu entwickeln. Diese nimmt in der Regel ihren Anfang in der Entscheidung zur Art der Nachfolgeregelung, sei es in Form der Übergabe an die nächste Generation innerhalb der Familie, der Übernahme durch einen externen Käufer oder den Verkauf an Mitarbeiter oder Miteigentümer.Ist die Wahl auf eine externe Nachfolgelösung gefallen, liefert das Beratungsunternehmen mithilfe seiner langjährigen Erfahrung und seines Netzwerks im In- und Ausland wertvolle Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Parteien oder Kandidaten. Unabhängig von der gewählten Nachfolgevariante helfen die Berater von LSJ im Zuge des Prozesses dabei, einen passenden Nachfolger zu finden, um den langfristigen Fortbestand des Unternehmens zu gewährleisten.Rechtliche und steuerliche Gestaltung von Unternehmensverkauf und NachfolgeregelungÜber die Nachfolgersuche hinaus bietet die Beratung von LSJ.Advisory auch Unterstützung bei der Bewältigung der formellen und strukturellen Herausforderungen einer Unternehmensnachfolge. Zu diesen zählt unter anderem die rechtliche und steuerliche Gestaltung des Unternehmensverkaufs oder der internen Übergabe. Für diese Aufgabe nutzt LSJ.Advisory ein etabliertes Partnernetzwerk aus Rechts- und Steuerspezialisten, um die Unternehmensübergabe optimal umzusetzen.Beratung zu Unternehmenstransaktionen jeder ArtUnternehmer jeden Alters finden in LSJ.Advisory also einen kompetenten und diskreten Begleiter bei der Planung und Umsetzung der Übergabe ihres Unternehmens. Diese Unterstützung erfolgt auf einer fundierten Grundlage und nahezu 20 Jahren Erfahrung als Dealmaker und Berater.Neben der Beratung übergabewilliger Eigentümer bei Firmenverkauf und Unternehmensnachfolge stehen die Spezialisten von LSJ.Advisory Unternehmern, Investoren und strategischen Käufern im Rahmen von Unternehmenstransaktionen zur Seite.Weitere Informationen zu LSJ.Advisory finden sich hier: https://lsj-advisory.com/Pressekontakt:LSJ.Advisory GmbHTobias RammingerBockenheimer Anlage 3560322 Frankfurt am MainWebsite: https://lsj-advisory.com/Mail: info@lsj-advisory.comTelefon: +49 (0) 69 8700 6200Original-Content von: LSJ Advisory GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179203/6004629