XETRA-SCHLUSS/Verluste am "Liberation Day" - Warten auf US-Zölle

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der DAX büßte nach volatilem Verlauf 0,7 Prozent auf 22.391 Punkte ein. Warten lautete das Motto des Tages, denn um 22.00 Uhr MESZ steht der mit größter Spannung erwartete Auftritt von US-Präsident Donald Trump auf der Agenda. Am "Liberation Day" dürfte Trump neue Zölle verkünden. Zuvor gingen die Anleger auf Nummer Sicher. "Was auch immer der Präsident am Mittwoch ankündigt, kann leicht am nächsten Morgen wieder abgeschafft werden", gab Don Calcagni, CIO von Mercer Advisors, zu bedenken. "Als professioneller Anleger will ich Permanenz, kein dauerndes Ändern der Regeln."

Zollszenarien, Gegenmaßnahmen und deren Wechselwirkungen seien umfangreich, sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Kurzfristig könnte ein gegenseitiger Handelszoll von 25 Prozent zwischen den USA und der EU laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft die US-Wirtschaft rund 0,3 Prozent Wachstum kosten, die EU gut 0,5 Prozent. Mittelfristig dürften die Folgen eines längeren und eskalierenden Handelskonflikts für beide Seiten deutlich höher ausfallen. Dies seien gute Gründe, sich zu einigen.

Bayer und FMC mit US-Exposure unter Druck

Verkauft wurden Pharmaaktien. Der US-Absatzmarkt sei für Teile des Sektors von sehr hoher Bedeutung - entsprechend hoch sei die Nervosität vor den Zoll-Ankündigungen, hieß es im Handel. Verkauft wurden auch Titel aus dem Rüstungsuniversum; hier dürfte es sich nach dem Hausselauf lediglich um Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Rheinmetall fielen 4,2 Prozent, Hensoldt 1 Prozent und Renk 2,1 Prozent. Für das Bayer-Papier ging es 4 Prozent nach unten, Fresenius Medical Care büßten 0,7 Prozent ein. Bayer ist über die Tochter Monsanto stark in den USA engagiert, für FMC ist das dortige Dialysegeschäft wichtig.

Derweil konnte sich Nordex (+3,3%) zwei Aufträge über insgesamt 750 Megawatt (MW) von einem Windenergieprojektentwickler aus der Türkei sichern. Der Windkraftanlagenhersteller wird ab Mitte kommenden Jahres 108 Turbinen für zwei Windprojekte liefern und installieren. Die Fertigstellung der Windparks ist für 2027 geplant. Nach einer Verkaufsempfehlung durch Quirin brachen Norma um 7,4 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 22.390,84 -0,7% +13,2% DAX-Future 22.603,00 -0,7% +12,3% XDAX 22.387,38 -0,5% +13,5% MDAX 27.494,40 -0,7% +8,2% TecDAX 3.613,72 -0,6% +6,4% SDAX 15.313,44 -0,7% +12,5% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,95 -39 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 30 2 2.191,8 29,4 80,7 MDAX 13 37 0 536,9 26,7 35,0 TecDAX 9 21 0 886,7 18,4 19,4 SDAX 15 50 5 161,1 9,2 11,4 ===

