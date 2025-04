Berlin (ots) -Die Grünen-Europaabgeordnete Katrin Langensiepen sieht den derzeit in Berlin stattfindenden Global Disability Summit als Gelegenheit für die neue Bundesregierung, gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen aktiv zu werden. "Wir brauchen keine Show-Veranstaltung, auf der zum x-ten Mal gesagt wird: Wow, wir sind aber weit mit der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention", so die Vizevorsitzende der Interparlamentarischen Gruppe für Menschen mit Behinderung des EU-Parlaments im Gespräch mit "nd.DerTag" (Donnerstagausgabe). "Da hätte die neue Bundesregierung im Rahmen dieses Summits in Berlin eine großartige Möglichkeit, in die Puschen zu kommen."Die Situation behinderter Menschen in der EU sieht Langensiepen kritisch: "Wir haben in dieser Hinsicht nicht den europäischen Musterstaat." Die Europapolitikerin monierte insbesondere, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die 5. Antidiskriminierungsrichtlinie auf Eis gelegt hat. "Das Menschenrecht auf Teilhabe, auf Gleichbehandlung ist kein Thema mehr. Dabei reden wir über 500 Millionen Menschen mit Behinderung in der EU. Nichtdiskriminierung ist kein Nischenthema", so Langensiepen in "nd.DerTag" und auf der mit der Zeitung verknüpften Europaplattform die-zukunft.eu.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6004695