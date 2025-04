Victoria, Seychellen (ots/PRNewswire) -Am 21. März 2025 hielt die Weltfrauenorganisation der Vereinten Nationen (United Nations World Women Organization, UNWWO) erfolgreich die offizielle Parallelsitzung der 69. Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau (69th United Nations Commission on the Status of Women, CSW69) und den Global Women Leadership Summit im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York ab -parallel zu den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Erklärung von Peking.Der Gipfel brachte über hundert weibliche Führungspersönlichkeiten aus aller Welt aus den Bereichen Vereinte Nationen, Gemeinwohl, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen. Die Vertreterinnen diskutierten eingehend über zentrale Themen wie weibliche Führungsqualitäten, globalen Einfluss und nachhaltige Entwicklung. Während der Veranstaltung wurden führende Persönlichkeiten und Organisationen, die einen herausragenden Beitrag zur Förderung der Rolle der Frau geleistet haben, ausgezeichnet. Unter anderem erhielt die weltweit führende digitale Wirtschaftsplattform KuCoin den "2025 Corporate Social Responsibility Award" der UNWWO, eine Auszeichnung für soziale Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR). Als Vertreterin von KuCoin nahm Sylvie Dong, CSR Director und Global Human Resources Director, an dem Forum teil und berichtete über die wertvollen Erfahrungen und die unerschütterliche Entschlossenheit des Unternehmens auf dem Gebiet der sozialen Verantwortung von Unternehmen.Die drei CSR-Innovationsprojekte von KuCoin konzentrieren sich auf Frauen und KinderCSR war schon immer ein klarer und hochgeschätzter Kerngedanke in der Entwicklung von KuCoin. 2024 wird das Unternehmen seine Investitionen in CSR-Initiativen weiter erhöhen.Auf dem Forum gab Sylvie Dong eine detaillierte Einführung in eine Reihe von CSR-Projekten, die KuCoin 2024 durchgeführt hat. In Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der American Medical Women's Association (AMWA), der Smile Simon Green Building Foundation, der Global CSR Foundation und dem Office of the First Lady of the Bahamas startete KuCoin drei Projekte: "Light Up Africa", "Menstrual Equality" und "Climate Change Buckets". Diese Projekte betrafen mehrere Regionen, darunter die Bahamas, Surinam und Nigeria, und kamen fast 50.000 Frauen und Kindern zugute."Light Up Africa" - Solarlampen für Kinder: Dieses Projekt zielt darauf ab, Schulkindern in ländlichen Gebieten Afrikas Solarlampen zur Verfügung zu stellen, damit sie auch nach Einbruch der Dunkelheit weiter lernen und Licht in ihre Zukunft bringen können. Im Februar 2024 wurde die erste Lieferung von 2.500 von KuCoin gespendeten Solarlampen an 25 Schulen in Nigeria verschickt. Im Oktober wurden weitere 7.200 Solarlampen an Gemeinden in Sierra Leone, Nigeria und Ghana geliefert, von denen weitere Schülerinnen und Schüler profitieren. Sandra Edidion, Studentin am nigerianischen Afaha Okonkwo Nwafor College, sagte: "Mit diesen Solarlampen glaube ich daran, dass ich es schaffe, denn jetzt können wir alle auch in der Dunkelheit lesen und lernen.""Menstrual Equality" - Gleichheit während der Menstruation: Dieses Projekt zielt darauf ab, jungen Mädchen und Frauen aus benachteiligten Gruppen in der ganzen Welt zu helfen, indem es nachhaltige Lösungen für die Menstruationsgesundheit anbietet, die es ihnen ermöglichen, ihr Studium und ihr tägliches Leben jederzeit mit Würde und Zuversicht fortzusetzen und einer besseren Zukunft entgegenzugehen. Im März 2024 wurden 1.000 wiederverwendbare Menstruationssets, die von KuCoin gesponsert wurden, an drei Standorte geschickt: Surinam, das St. Jude's Children's Research Hospital und Frauenhäuser in New York und Kalifornien. Ende Dezember wurde die zweite Lieferung von Hilfsgütern auf die Bahamas verschifft, um 4.000 Frauen vor Ort mit dringend benötigten Hygieneartikeln zu versorgen."Climate Change Buckets" - Eimer gegen den Klimawandel: Dieses Projekt setzt sich für den grundlegenden Gesundheitsschutz von Schwangeren, Säuglingen und Kindern auf der ganzen Welt ein, um sie vor Bedrohungen durch Umweltverschmutzung, tödliche Krankheiten und extreme Wetterbedingungen infolge des Klimawandels zu schützen. Ann Marie Davis, die First Lady des Commonwealth of Bahamas, drückte ihre Dankbarkeit für das Projekt aus: "Diese Eimer und die darin enthaltenen Artikel werden Frauen und Mädchen in Gemeinden, die mit den Herausforderungen des Klimawandels konfrontiert sind, helfen.""Durch diese CSR-Projekte haben wir herausgefunden, dass die Bereitstellung von Damenbinden die Rückkehr von Mädchen in die Schule in Surinam erheblich steigern kann, und dass die Bereitstellung von Solarlampen die durchschnittliche Lernzeit von Kindern in Nigeria um mehrere Stunden verlängern kann. Solche kleinen Veränderungen bedeuten für Kinder und Frauen sehe viel Hoffnung", sagte Sylvie Dong.Die CSR-Philosophie von KuCoin und die ZukunftsaussichtenSylvie Dong betonte in ihrer Rede, dass die CSR-Praktiken von KuCoin auf die ursprünglichen Absichten der Gründer zurückgehen. Die Gründer von KuCoin sind der festen Überzeugung, dass die Bedeutung der Technologie nicht darin liegt, Finanzwunder zu schaffen, sondern dafür zu sorgen, dass die am verletzlichsten Gruppen auch im digitalen Zeitalter ihre Würde bewahren können. KuCoin hofft, dass die Arbeit eines jeden Mitarbeitenden sinnvoll ist und nicht nur eine der einflussreichsten Branchen der Welt vorantreibt, sondern auch jeden Mitarbeitenden stolz macht, wenn er mit seiner Familie und seinen Freunden darüber spricht.Die von KuCoin auf dem Forum vorgestellten CSR-Erfahrungen und -Errungenschaften wurden von den anwesenden herausragenden weiblichen Führungspersönlichkeiten aus aller Welt mit großem Interesse und Lob bedacht. Jing Zhao Cesarone, die offizielle Vertreterin der World Women's Organisation und Vorsitzende der Global CSR Foundation, erklärte auf dem Treffen, sie hoffe, dass diese Parallelsitzung weltweit herausragende weibliche Führungspersönlichkeiten stärken, die globale Zusammenarbeit fokussieren und verbessern werde und das gemeinsame Erreichen der Ziele der Erklärung von Peking ermöglichen werde. Sie ist der Meinung, dass KuCoin ein Beispiel für globale Unternehmen gesetzt hat, welches das große Potenzial und das Verantwortungsbewusstsein von Plattformen der digitalen Wirtschaft bei der Förderung einer nachhaltigen sozialen Entwicklung demonstriert.Mit Blick auf das Jahr 2025 wird KuCoin seine Investitionen in CSR weiter erhöhen, die globalen Praktiken der nachhaltigen Entwicklung vertiefen und die Verbesserung des Wohles von Kindern weltweit fördern. Nancy Cheung, Chief Sustainability Officer (CSO) von KuCoin, sagte: "Im vergangenen Jahr hat KuCoin bedeutende Ergebnisse im Bereich CSR erzielt und umfangreiche Erfahrungen gesammelt. 2025 werden wir weiterhin mit globalen Partnern und Gemeinschaften zusammenarbeiten, um durch Innovation und das Übernehmen von Verantwortung eine nachhaltigere Welt zu schaffen." KuCoin wird weiterhin die drei Schlüsselprojekte "Light Up Africa", "Menstrual Equality" und "Climate Change Buckets" vorantreiben und aktiv nach neuen Möglichkeiten für Projekte zur Förderung des Gemeinwohls suchen.Im Jahr 2025 schlägt KuCoin ein neues Kapitel der globalen Compliance und des nachhaltigen Wachstums auf, während es gleichzeitig seine Verpflichtung gegenüber den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, UN SDGs) weiter erfüllt. Die Auszeichnung von KuCoin mit dem "2025 Corporate Social Responsibility Award" der World Women Organization ist nicht nur eine Anerkennung der bisherigen CSR-Bemühungen, sondern auch ein Beleg für die globalen Erwartungen an den zukünftigen Weg der nachhaltigen Entwicklung. KuCoin wird auch weiterhin an seinen Kernwerten "Sicherheit, Nutzerorientierung und Innovation" festhalten und danach streben, einen größeren positiven Einfluss auf die globale Gemeinschaft auszuüben und mehr zum Wohlergehen von Frauen und Kindern auf der ganzen Welt beizutragen.Informationen zu KuCoinKuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine der bahnbrechenden und weltweit anerkannten Technologieplattformen zur Unterstützung der digitalen Wirtschaft, die auf einer soliden Grundlage aus modernster Blockchain-Infrastruktur, Liquiditätslösungen und einem außergewöhnlichen Benutzererlebnis aufbaut. Mit einer angeschlossenen Nutzerbasis von mehr als 40 Millionen Menschen weltweit bietet KuCoin umfassende Lösungen für digitale Vermögenswerte in den Bereichen Wallets, Handel, Vermögensverwaltung, Zahlungen, Forschung, Ventures und KI-gesteuerte Bots.KuCoin hat Auszeichnungen wie "Best Crypto Apps & Exchanges" von Forbes erhalten und wurde von Hurun unter die "Top 50 Global Unicorns" im Jahr 2024 aufgenommen. Diese Anerkennung spiegelt den Einsatz für nutzerzentrierte Prinzipien und Grundwerte wider, zu denen Integrität, Verantwortlichkeit, Zusammenarbeit und ein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen gehören. 