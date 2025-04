London (ots/PRNewswire) -Britische Unternehmen sehen sich mit steigenden Grenzkosten und zunehmenden Verzögerungen konfrontiert, so dass einige ihre Lieferketten zwischen Großbritannien und der EU ganz aufgeben, so ein neuer Bericht, der heute von der internationalen Handelsberatung clearBorder veröffentlicht wurde.Der "State of the Border"-Bericht, der auf den Erfahrungen von 900 Unternehmen aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland basiert, warnt davor, dass sich die Situation an der Grenze nach dem Brexit in den letzten zwölf Monaten deutlich verschlechtert hat. 64 Prozent der Unternehmen berichten von steigenden Gebühren und Verzögerungen.Während Großbritannien und die EU über einen angeblichen "Neustart" der Beziehungen verhandeln, stellen die Autoren des Berichts fest, dass Unternehmen aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland durchweg schlechte Erfahrungen gemacht haben und viele von ihnen höhere Kosten und Verzögerungen hinnehmen mussten.Das geht aus dem Bericht hervor:- Fast 3 von 5 Unternehmen haben erhebliche Verzögerungen erlebt.- Die Grenzkosten sind gestiegen und erhöhen die Kosten für britische, französische und deutsche Unternehmen.- Deutsche Unternehmen bleiben am optimistischsten in Bezug auf die Erholung des Handels, obwohl sie einige der schlimmsten Grenzerfahrungen melden.- Französische Unternehmen sind am pessimistischsten und sind besonders besorgt über die zunehmende Instabilität im Inland.- Alle drei Länder rechnen mit Verbesserungen im Handel zwischen der EU und Großbritannien. Britische Unternehmen sind optimistischer in Bezug auf den Handel mit den USA als ihre französischen und deutschen Kollegen.Der Bericht stützt sich auf die Ergebnisse von mehr als drei Jahren Marktforschung in Großbritannien. Der heute veröffentlichte Bericht umfasst Unternehmen in Deutschland und Frankreich und bietet wertvolle Einblicke in die Komplexität des grenzüberschreitenden Handels.Während sich die Länder auf die US-Zölle vorbereiten, zeigt die Studie auf, wie Unternehmen reagieren, wenn der Handel immer komplexer wird. Viele stellen sich darauf ein, indem sie in Software, Personal und Automatisierung investieren."Die Zahlen sprechen für sich", sagt Christopher Salmon, CEO und Gründer von clearBorder. "Innerhalb einer Studiendauer von vier Jahren haben wir keine Verbesserung der Situation an der Grenze feststellen können. Was sich an den Erfahrungen der Unternehmen verbessert hat, ist darauf zurückzuführen, dass sie investieren, sich anpassen und die Situation immer besser kennen."In diesem Jahr können wir feststellen, dass französische und deutsche Unternehmen vergleichbare Erfahrungen machen wie britische - manchmal sogar schlechtere. Die britische Regierung und die EU sollten bei ihren Verhandlungen erkennen, dass eine bessere Grenze für beide Seiten von Vorteil ist."Das bedeutet Investitionen: Investitionen in die Automatisierung, die Erleichterung des Handels und die Zusammenarbeit bei Daten. Das würde enorme Vorteile mit sich bringen - ohne die Notwendigkeit, irgendwelche roten Linien bei Verhandlungen in Frage zu stellen."Dennoch sind die Unternehmen in den drei untersuchten Ländern nach wie vor optimistisch, dass sie sich an die Schwierigkeiten an der Grenze anpassen können, und die meisten haben berichtet, dass sie im vergangenen Jahr mindestens eine Änderung an ihren Abläufen vorgenommen haben.Hinweis für JournalistenDer "State of the Border"-Bericht wird von clearBorder veröffentlicht.Die Daten stammen von mehr als 900 Befragten von Unternehmen aus 22 Branchen in Großbritannien, Deutschland und Frankreich, die zwischen Januar und Februar 2025 befragt wurden.Darüber hinaus wurden ausführliche Interviews mit elf Entscheidungsträgern in zehn Unternehmen geführt, die über direkte Erfahrungen mit der britischen Grenze verfügen. Die Interviews wurden online durchgeführt und dauerten 30-45 Minuten.Den vollständigen Bericht können Sie hier (https://19957045.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/19957045/The%20State%20of%20the%20Border%202025.pdf) einsehen.Informationen zu clearBorderclearBorder bietet Beratungs- und Informationsdienstleistungen für eine langfristige strategische und solide Planung, um einen reibungslosen Handel über internationale Grenzen hinweg zu unterstützen. Unser unabhängiges Team von internationalen Handelsexpertinnen und -experten verfügt über in der Praxis erworbenes Fachwissen und praktische Erfahrung.Von der Problemerkennung bis zur Lösungsumsetzung, von spezifischen und unmittelbaren Herausforderungen bis zur längerfristigen Zukunftssicherung helfen wir unseren Kunden, ihre Effizienz zu maximieren und auf internationalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben und zu wachsen.clearBorder ist der verlässliche Partner, den man braucht, um sich in einer zunehmend komplexen Welt zurechtzufinden. Angesichts hochgradig abgestimmter Lieferketten, erhöhter Sicherheitsrisiken, politischer Unsicherheit und globaler Turbulenzen, die sich immer stärker auf Einfuhren und Ausfuhrkontrollen auswirken, reicht es nicht aus, nur zu reagieren. Wir liefern nicht nur Erkenntnisse, sondern helfen auch aktiv dabei, die nächsten Schritte zu planen und mögliche Szenarien zu durchdenken.www.clearborder.co.ukLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2655331/clearBorder_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/clearborder-bericht-warnt-vor-steigenden-kosten-an-der-grenze-zwischen-der-eu-und-grossbritannien-302418864.htmlPressekontakt:Christopher Salmon,christopher.salmon@clearborder.co.uk,+44 (0)7931 936414Original-Content von: Clear Border Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179206/6004710