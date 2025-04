Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute bekannt, dass Louise Kidd zur Leiterin der neu geschaffenen Position der Risikoprüfung in Europa befördert wurde.

"Die stetige und profitable Expansion von BHSI in Europa wurde durch die unerschütterliche Disziplin bei der Risikoprüfung und den hervorragenden Service vorangetrieben", sagte Alessandro Cerase, Leiter Europa bei BHSI. "Louise war bei diesen Bemühungen eine Führungspersönlichkeit. In ihrer erweiterten Rolle wird sie eng mit unseren Country Managern zusammenarbeiten und lokale und globale Strategien für unsere Produktlinien umsetzen, während wir unser Portfolio weiter stärken, unseren Service verbessern und unser tiefgreifendes technisches Risikowissen für Kunden und Makler in ganz Europa einsetzen."

Louise verfügt über 22 Jahre Branchenerfahrung. Sie kam 2020 als Leiterin der Sparte "Third-Party Lines" in Irland zu BHSI und wurde anschließend zur Country Managerin für Irland und zur Global Financial Lines Underwriting Officer befördert. In ihrer derzeitigen Position wird sie weiterhin als Global Financial Lines Underwriting Officer tätig sein. Sie hat ihren Sitz in Dublin und ist erreichbar unter louise.kidd@bhspecialty.com

BHSI bietet eine breite Palette von Sach-, Unfall-, Berufs- und Unfallversicherungen sowie multinationale Programme in Europa an.

In Europa firmiert Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter den Namen Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) und Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHEI ist eine in Irland ansässige Designated Activity Company mit der Registrierungsnummer 636883 und dem eingetragenen Firmensitz in 2nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublin D02 KW81. Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) ist eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Registrierungsnummer 3230337 und eingetragener Firmensitz in 8 Fenchurch Place, 4. Stock, London EC3M 4AJ, Vereinigtes Königreich. BHEI und BHIIL sind Tochtergesellschaften der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einem in Nebraska, USA, ansässigen Unternehmen, das gewerbliche Sach-, Unfall-, Berufshaftpflicht-, Manager- und Berufshaftpflicht-, Transaktionshaftpflicht-, Kautions-, See-, Reise-, Programm-, Unfall- und Krankenversicherungen, medizinische Stop-Loss-Versicherungen, Hausratversicherungen und multinationale Versicherungen anbietet. BHSIC, BHIIL und BHEI sind Tochtergesellschaften der Berkshire Hathaway National Indemnity Gruppe von Versicherungsgesellschaften, die Finanzkraft-Ratings von A++ von AM Best und AA+ von Standard Poor's haben. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Mailand, München, Paris, Perth, Singapur, Stockholm, Sydney, Toronto und Zürich.

