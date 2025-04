ELIQUENT Life Sciences (ELIQUENT), ein globales Beratungsunternehmen für regulatorische, Qualitäts- und Sicherheitsfragen, gab heute die Übernahme von Truliant Consulting (Truliant) bekannt, einem führenden Beratungsunternehmen für Pharmakovigilanz, Risikomanagement und regulatorische Compliance. Diese strategische Übernahme stärkt die Position von ELIQUENT als führender Anbieter von End-to-End-Support für jede Phase des Produktlebenszyklus.

"Truliant hat sich einen Ruf für die Bereitstellung hochwertiger Pharmakovigilanz- und Risikomanagementlösungen erarbeitet. Das Fachwissen, der technologieorientierte Ansatz und die betriebliche Skalierbarkeit von Truliant werden die Pharmakovigilanz-Plattform von ELIQUENT erweitern und den Kunden einen erstklassigen Partner für den regulatorischen Erfolg bieten", sagte Tim Dietlin, Chief Executive Officer von ELIQUENT Life Sciences.

Die heutige Ankündigung folgt auf die kürzlich erfolgte Ernennung von Shelley Gandhi, einer weltweit anerkannten Pharmakovigilanz-Expertin, bei ELIQUENT. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung im Risikomanagement ist Gandhis Wissen aus erster Hand über die regulatorischen Erwartungen für Unternehmen, die sich mit komplexen Sicherheitsbewertungen und Herausforderungen bei der Berichterstattung auseinandersetzen müssen, von unschätzbarem Wert. Die Übernahme von Truliant durch ELIQUENT in Kombination mit der Einstellung von Gandhi unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine erstklassige Pharmakovigilanz-Plattform aufzubauen, indem es erstklassiges Branchen-Know-how mit modernster Technologie und skalierbaren Lösungen kombiniert, um globale Life-Science-Innovatoren besser zu unterstützen.

"Seit unserer Gründung bietet Truliant Kunden weltweit hochwirksame Pharmakovigilanz- und Risikomanagement-Beratung an. Der Beitritt zu ELIQUENT Life Sciences markiert ein aufregendes neues Kapitel eines, in dem wir unsere Pharmakovigilanz-Expertise in einem Team erweitern werden, das sich durch komplementäre Stärken auszeichnet. Wir stehen voll und ganz hinter der Vision von ELIQUENT und freuen uns darauf, durch diese Zusammenarbeit Innovationen voranzutreiben", sagte Jamie Portnoff, CEO und Mitbegründer von Truliant Consulting.

Die Integration der maßgeschneiderten, technologiegetriebenen Dienstleistungsangebote von Truliant erweitert die Pharmakovigilanz-Plattform von ELIQUENT und bietet eine noch breitere Palette an Lösungen für die Prozessoptimierung, die Integration modernster Technologien und die Fähigkeit, skalierbare Pharmakovigilanz-Programme zu erstellen. Die kombinierten Fähigkeiten bieten ein umfassendes Spektrum an strategischen und operativen Instrumenten, Fachwissen und Technologie und befähigen Kunden, Risiken zu managen und die Compliance in den folgenden Bereichen aufrechtzuerhalten:

Risikomanagement : Proaktive Strategien zur Identifizierung, Bewertung und Minderung von Sicherheitsrisiken in Übereinstimmung mit den globalen regulatorischen Erwartungen.

: Proaktive Strategien zur Identifizierung, Bewertung und Minderung von Sicherheitsrisiken in Übereinstimmung mit den globalen regulatorischen Erwartungen. Betriebliche Effizienz : Optimierte Prozesse und skalierbare Arbeitsabläufe, die die Komplexität reduzieren und die Leistung steigern.

: Optimierte Prozesse und skalierbare Arbeitsabläufe, die die Komplexität reduzieren und die Leistung steigern. Compliance-Bereitschaft : Umfassende Unterstützung zur Sicherstellung der Inspektionsbereitschaft und der Einhaltung globaler Vorschriften.

: Umfassende Unterstützung zur Sicherstellung der Inspektionsbereitschaft und der Einhaltung globaler Vorschriften. Sicherheitsaufsicht : Robuste Governance und wissenschaftliche Führung zur Aufrechterhaltung der Produktsicherheit und Sicherstellung der regulatorischen Rechenschaftspflicht.

: Robuste Governance und wissenschaftliche Führung zur Aufrechterhaltung der Produktsicherheit und Sicherstellung der regulatorischen Rechenschaftspflicht. Technologieintegration : Expertenunterstützung bei der Auswahl, Implementierung und Optimierung von Pharmakovigilanzsystemen für einen nahtlosen, konformen Betrieb.

: Expertenunterstützung bei der Auswahl, Implementierung und Optimierung von Pharmakovigilanzsystemen für einen nahtlosen, konformen Betrieb. Skalierbare Lösungen: Flexible Supportmodelle, die mit Ihrem Unternehmen wachsen und das richtige Fachwissen zur richtigen Zeit bereitstellen.

Truliant Consulting wurde von Sullivan and Worcester beraten. ELIQUENT und GHO Capital wurden von Ropes Gray LLP beraten.

Über Truliant

Truliant Consulting wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baltimore, Maryland. Das Unternehmen ist in weiblichem Besitz und hat sich auf Pharmakovigilanz und Risikomanagementberatung für die Life-Science-Branche spezialisiert. Das Team von Truliant besteht aus erfahrenen Fachleuten mit fundierten Fachkenntnissen und dem Engagement, innovative, effiziente und konforme Lösungen zu liefern.

Über ELIQUENT

ELIQUENT Life Sciences ist eine führende globale Beratungsgruppe, die Lösungen in den Bereichen regulatorische Angelegenheiten, Pharmakovigilanz, Qualität und Compliance anbietet, die Kunden in verschiedenen Therapiemodalitäten, phasenbasierten Pfaden und wichtigen globalen Märkten unterstützen. Die beispiellose Zusammensetzung des Unternehmens aus führenden Regulierungsfachleuten, Branchenexperten und technischen Spezialisten arbeitet nahtlos zusammen, um die globalen Lösungen zu liefern, die Pharma-, Biotechnologie- und Medizinprodukteunternehmen benötigen, um neue Therapien auf den Markt zu bringen und die Marktzulassung für ihre Produkte zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Das kontinuierliche Wachstum von ELIQUENT wird von GHO Capital, dem europäischen Spezialisten für Investitionen im Gesundheitswesen, unterstützt.

Erfahren Sie mehr über ELIQUENT Life Sciences unter eliquent.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250402383435/de/

Contacts:

Taryn Fritz Walpole

twalpole@eliquent.com