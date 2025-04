VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - "OM-Medien" zu Richterwahl in Wisconsin:

"Doch es besteht Grund zur Hoffnung: Diesmal setzte sich die monetäre Macht nicht durch. Stattdessen gab eine deutliche Mehrheit der liberalen Kandidatin den Vorzug. Für Trump ist das die erste Niederlage nach seiner Amtsübernahme. Offenbar erkennen mittlerweile immer mehr Amerikaner, welche Clique sich da im Weißen Haus an die Zerstörung der Demokratie gemacht hat. In einzelnen Bundesstaaten sind die Republikaner schon seit längerem dabei, das Wahlrecht zu unterhöhlen, um bestimmte Bevölkerungsgruppen von der Stimmabgabe auszuschließen. Sollte ihnen das gelingen, haben Leute wie Musk es bald nicht einmal mehr nötig, ihr Geld in den Wahlkampf zu stecken."/yyzz/DP/nas