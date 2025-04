2024 wurden in Sachsen-Anhalt 58 237 t Möhren und Karotten im Freiland geerntet. Dies teilt das Statistische Landesamt anlässlich des Tages der Möhre am 4. April mit. Der Anbau erfolgte auf 817 ha. Bildquelle: Pixabay Die Anbaufläche ging das 5. Jahr in Folge zurück und hat sich seit 2019 um 275 ha verkleinert. Das entspricht in etwa der Fläche von 385...

