© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Unter dem Motto "Amerika wieder wohlhabend machen" stellte Präsident Trump am Mittwochnachmittag (Ortszeit) seine neuen umfangreichen Zollpläne vor. Nachbörslich rutschten viele Werte daraufhin ins Minus. Die Details.US-Präsident Trump hat am Mittwochabend deutscher Zeit (22:00 Uhr) deutlich höhere und umfassendere Zölle angekündigt als erwartet. An den Märkten geht nun die Angst vor einem globalen Handelskrieg um. Futures auf den Dow Jones fielen um 828 Punkte, was einem Minus von 1,95 Prozent entspricht. Auch die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq-100 verloren deutlich, und zwar um 2,68 Prozent bzw. 3,19 Prozent. Trumps neues Zollpaket soll am 5. April in Kraft treten. Vorgesehen ist …