Atsushi Kubo wird zum Präsidenten und CEO von Telehouse Canada ernannt und tritt die Nachfolge von Satoshi Adachi an, um die weitere Expansion voranzutreiben und die Marktposition in Kanada zu stärken

Telehouse Canada, ein führender Anbieter von Colocation-Rechenzentrumsdiensten, hat Atsushi Kubo mit sofortiger Wirkung zum neuen Präsidenten und Chief Executive Officer ernannt.

Atsushi Kubo, President Chief Executive Officer

Atsushi Kubo, der zuvor als Executive Vice President und Chief Operating Officer tätig war, bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Geschäftsstrategie und operative Umsetzung mit. Er kam 2023 von der Muttergesellschaft KDDI, einem japanischen Telekommunikationsanbieter, zu Telehouse Canada. Zuvor war Kubo vier Jahre lang bei Telehouse Europe als Leiter der Produkt- und Geschäftsentwicklung tätig, wo er eine Schlüsselrolle in den strategischen Geschäftsabläufen spielte und die Produktstrategie und -expansion leitete. Kubos Fachwissen im Bereich des globalen Rechenzentrumsmanagements war entscheidend für die Identifizierung und Leitung der Akquisition, die Telehouse Canada für langfristigen Erfolg positionierte. Im vergangenen Jahr hat er die Umsetzung des Geschäftsplans des Unternehmens beaufsichtigt und gleichzeitig als leitende Führungskraft das Tagesgeschäft geleitet. In seiner neuen Position wird Kubo die laufenden Expansionspläne und neuen Wachstumsinitiativen des Unternehmens leiten und so weiterhin hervorragende Leistungen im Bereich Konnektivität und Rechenzentrumsdienste sicherstellen.

"Ich fühle mich geehrt, diese Position zu übernehmen und die Möglichkeit zu haben, ein dynamisches Team zu leiten, das sich der Bereitstellung erstklassiger Lösungen und Dienstleistungen für den kanadischen Markt verschrieben hat. Während wir weiterhin innovativ sind und wachsen, um den Anforderungen des Sektors gerecht zu werden, wird es unsere Priorität sein, sicherzustellen, dass kanadische Unternehmen die Vorteile überlegener Colocation- und erstklassiger Konnektivitätsdienste nutzen können", sagte Atsushi Kubo, Präsident und CEO von Telehouse Canada.

Telehouse Canada betreibt drei Carrier-neutrale Rechenzentren in der Innenstadt von Toronto, die als zentraler Knotenpunkt für Internetdienstanbieter (ISPs), Anwendungsdienstleister (ASPs) und Kanadas größte Telekommunikationsnetze dienen. Unter der Führung von Satoshi Adachi gelang dem Unternehmen der Übergang in den Besitz von KDDI, wobei es seine Geschäftstätigkeit ausweitete und seine Position in der Branche stärkte. Während Telehouse Canada in die nächste Wachstumsphase eintritt, markiert Kubos Ernennung zum Präsidenten und CEO einen entscheidenden Moment für die KDDI-Tochtergesellschaft, die in einer einzigartigen Position ist, um eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung kanadischer Unternehmen in der sich entwickelnden digitalen Landschaft zu spielen.

"Es war mir eine Ehre, Telehouse Canada in dieser Zeit des Wandels und Wachstums zu leiten", sagte Satoshi Adachi. "Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen unter Kubos Führung seine Position in Kanadas Rechenzentrums- und Konnektivitätslandschaft weiter stärken wird."

Über Telehouse

Telehouse ist ein führender globaler Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen unter der KDDI-Gruppe, der mehr als 3.000 Geschäftspartner zusammenbringt, darunter Netzbetreiber, Mobil- und Content-Anbieter, Unternehmen, Cloud-Anbieter und Finanzdienstleistungsunternehmen. Telehouse wurde 1989 gegründet und bietet zuverlässige, sichere und flexible Colocation-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, die Markteinführung zu beschleunigen und Geschäftsmöglichkeiten durch schnelle, effiziente und sichere Verbindungen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: telehouse.ca

