Düsseldorf (ots) -Der renommierte Wettbewerb FABRIK DES JAHRES geht in eine neue Runde. Seit 34 Jahren werden dort Unternehmen ausgezeichnet, die durch herausragende Produktionsleistungen und innovative Ansätze überzeugen. Der Wettbewerb bietet weit mehr als eine Auszeichnung: Er ermöglicht allen Teilnehmenden, ihre Stärken zu reflektieren, Best Practices auszutauschen und wertvolles Experten-Feedback zu erhalten.Warum ihr Unternehmen teilnehmen sollteDer Wettbewerb FABRIK DES JAHRES bietet Unternehmen eine einzigartige Gelegenheit, ihre Produktionsprozesse umfassend zu analysieren und zu optimieren. Alle Teilnehmer erhalten ein detailliertes, vertrauliches Benchmarking, das ihnen hilft, Stärken und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Kandidaten, die es in die engere Auswahl schaffen, profitieren zudem von einer umfassenden Bewertung durch ein erfahrenes Audit-Team.Was den Wettbewerb so einzigartig machtDie FABRIK DES JAHRES ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Plattform für den Austausch mit führenden Industrievertretern. Beim begleitenden Kongress diskutieren Experten über die Zukunft der Fertigung - von Digitalisierung über Resilienz bis hin zu nachhaltigen Produktionsstrategien."Die Teilnahme am Wettbewerb ist eine einzigartige Gelegenheit, sich selbst zu reflektieren und gezielt weiterzuentwickeln. Alle Teilnehmenden erhalten ein detailliertes Feedback unserer hochkarätigen Jury - ein Mehrwert, der weit über den Wettbewerb hinausgeht", so Daniel Stengel, Partner bei Kearney und Projektleiter des Wettbewerbs.Wie Sie sich bewerben könnenEine Teilnahme am Wettbewerb FABRIK DES JAHRES ist einfach und kostenfrei. Unternehmen aus ganz Europa können sich ab sofort anmelden und ihre Produktionsprozesse unter die Lupe nehmen. Die Anmeldung erfolgt online und bietet eine einmalige Gelegenheit, sich mit den Besten der Branche zu messen.Weitere Informationen und Anmeldung unter www.fabrik-des-jahres.deDer Wettbewerb und seine Relevanz für die IndustrieSeit 1992 hat sich FABRIK DES JAHRES zu einem der bedeutendsten Industriewettbewerbe Europas entwickelt, wo sich die Besten der Branche messen."Jeder, der seine Leistung mit seinem Team, mit seinem Unternehmen, mit seinen Standorten, mit seinen Fabriken steigern will, dem kann ich nur empfehlen: Nehmt am Wettbewerb der FABRIK DES JAHRES teil, denn das ist die effektivste und effizienteste Form. Allein schon die Vorbereitung motiviert alle, bringt Leistungen hervor, um das, was schon gut ist, noch besser werden zu lassen", so Prof. Dr. Ing. Günther Schuh, RWTH Aachen University, der die FABRIK DES JAHRES über viele Jahre hinweg als Beirat, Redner und Moderator maßgeblich geprägt hat.Die Gewinner werden am 18. und 19. März 2026 beim Kongress "FABRIK DES JAHRES 2025" in Dortmund ausgezeichnet.Pressekontakt:Verena HerbDirector Marketing & Communications DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659 363verena.herb@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15196/6004784