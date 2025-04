Berlin (ots) -- Mit der richtigen Vorbereitung gelingt der sichere Start in die neue BBQ-Saison.- Anschluss von Gasschlauch und Druckregler, Zehnjahresfrist sowie Reinigung: So werden Gasgrill und Equipment frühlingsfit.- Fünf Fragen für den perfekten BBQ-Restart beantwortet Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).Milde Außentemperaturen, mehr Sonnenstunden: Diese Zutaten sind das perfekte Startsignal für die Grillsaison 2025. Zumindest für alle, die nicht sowieso das ganze Jahr durchgrillen. Vor der BBQ-Einladung an Familie und Freunde, sollte aber der Gasgrill frühlingsfit sein. "Jetzt ist genau die richtige Zeit, um die Funktionen des Gasgrills intensiv zu checken, gerade wenn er länger nicht genutzt wurde", sagt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG). "Besonderer Fokus sollte auf der Überprüfung von Gasschlauch, Druckregler und Anschlüssen liegen." Der Experte erklärt, was jetzt beim Gasgrill-Check zu beachten ist.Gasschlauch und Druckregler gecheckt?Bevor der Gasgrill nach dem Winter zu neuen Höchstleistungen aufläuft, sollten Grillfans den aktuellen Zustand genau prüfen. "Der erste Schritt ist die Sichtprüfung von Gasschlauch und Druckregler", sagt Markus Lau. "Dieser Check sollte besonders gründlich ausfallen, wenn der Grill im Winter ungeschützt im Freien gestanden hat." Gasschlauch mit feinen Haarrissen oder porösen Stellen sofort tauschen. Auch der Druckminderer darf keine Beschädigung aufweisen. Zudem müssen sämtliche Anschlussventile frei von Partikeln oder Fremdkörpern sein.Noch in der Zehnjahresfrist?Sind keine äußerlichen Verschleißerscheinungen sichtbar, steht für Gasschlauch und Druckregler ein weiterer Check an: Liegen beide noch innerhalb der Zehnjahresfrist? Gemäß den anerkannten Regeln der Technik müssen Gasschlauch und Druckregler spätestens nach zehn Jahren getauscht werden. Dafür hängt an vielen Gasschläuchen ein gelber Anhänger. Darauf steht das Austauschjahr für unterschiedliche Anwendungsgebiete - beispielsweise für die Verwendung mit einem Gasgrill. Falls es keinen gelben Anhänger gibt, hilft das Herstellungsjahr auf der Schlauchleitung. "2015 hergestellte Gasschläuche, müssen bis Ende des Jahres getauscht werden - und ältere Schläuche umgehend", sagt Markus Lau.Korrekt verbunden?Gasgrill und -flasche brauchen eine optimale Verbindung, um fehlerfrei zu funktionieren. Die richtige Reihenfolge: Zuerst den Grill betriebsfertig einrichten. Dafür den Schlauch mit der festen Verbindung am Grill befestigen und den Druckregler am Schlauch festziehen. Häufig sind dafür Schraubenschlüssel notwendig. Da diese Verbindungen meist bestehen bleiben, werden sie später nur noch auf Dichtheit kontrolliert. Im nächsten Schritt folgt die Verbindung zur Gasflasche: Besitzt die Flasche einen Ventilschutz, meist eine rote Schutzkappe, diesen zunächst vom Flaschenventil entfernen. Nach einem kurzen Check, dass die Flasche zugedreht ist - das Ventil lässt sich nicht im Uhrzeigersinn drehen - wird die schwarze Verschlussmutter vom Flaschengewinde gedreht. Die Verbindung der Gasflasche mit dem Gasgrill wird über den Schlauch und den Druckregler hergestellt. Unbedingt vor dem Anschließen des Druckreglers an die Flasche prüfen: Ist der Dichtring des Flaschenventils noch vorhanden? "Die Überwurfmutter lässt sich per Hand oder mit einer speziellen Montagehilfe anziehen", sagt Markus Lau. "Der Einsatz einer Zange kann die Dichtung beschädigen." Wichtig: Grillfans sollten die Anschlüsse auch überprüfen, wenn Gasgrill und -flasche während des Winters dauerhaft miteinander verbunden waren.Noch ganz dicht?Ebenfalls unverzichtbar vor dem BBQ-Start: Die Dichtheit der Anschlüsse überprüfen. Dies funktioniert beispielsweise mit einem Lecksuchspray. "Einfach die verschiedenen Verbindungsstellen einsprühen und anschließend das Ventil der Gasflasche öffnen", rät Markus Lau. "Blasen und Zischen sind ein Hinweis auf undichte Anschlüsse." In diesem Fall das Ventil der Gasflasche direkt wieder schließen, den Druckregler noch einmal lösen und danach wieder neu mit der Gasflasche verbinden.Saubere Sache?Nun fehlt nur noch die gründliche Reinigung des Gasgrills. Diese ist besonders wichtig, wenn sie zum Winterbeginn vernachlässigt wurde. Das Ausbrennen ist die beste Strategie, um überschüssiges Fett und Grillreste loszuwerden. Dafür den Deckel schließen und die Temperatur auf höchste Stufe stellen. Hat sich der entstandene Rauch verzogen, Grill abschalten und abkühlen lassen. Die Ruß- und Ascherückstände auf Rost und Brennerabdeckung lassen sich dann trocken mit einer geeigneten Grillbürste entfernen. Die Fettauffangschale erfordert meist ein robusteres Vorgehen: Abhängig vom Verschmutzungsgrad lassen sich Ablagerungen mit einem Kunststoffspachtel oder mit einem fettlösenden Reiniger entfernen. Anschließend noch die Außenteile des Grills reinigen. "Zum Reinigen des Grills von außen sind Wasser und Spülmittel optimal. Auf aggressive Reiniger oder Scheuermittel sollte man hier verzichten, da sie die Oberflächen angreifen können", sagt Markus Lau. Nach der Reinigung alles gut abtrocknen, damit kein Rost entsteht.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.