DJ EUREX/Flucht in Anleihen treibt Renten-Futures nach oben

DOW JONES--Kräftig nach oben schießen am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Nach der Verkündung der US-Strafzölle wird massiv aus Aktien in Anleihen umgeschichtet. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 65 Ticks auf 129,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,94 Prozent und das -tief bei 129,67 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 82.405 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures zieht um 124 Ticks auf 121,12 Prozent an - der Bobl-Future um 35 Ticks auf 118,24 Prozent.

April 03, 2025 02:29 ET (06:29 GMT)

