Die weltweite Unsicherheit durch neue Zollmaßnahmen der USA sorgt für Turbulenzen an den Börsen. Vermögensverwalter Johannes Hirsch sieht eine düstere Entwicklung voraus - und setzt auf bewährte Sicherheitsbausteine im Portfolio. Welche Aktien jetzt gefragt sind und warum Gold unverzichtbar bleibt. Zoll-Beben an den Börsen: "Planbarkeit nicht mehr gegeben" Die Ankündigung neuer Zollmaßnahmen durch die USA unter Donald Trump versetzt die Märkte in ...

