Wien (ots) -KundInnen und Interessierte können sich mit Warenguthaben anschließenGenuss steigern und Positives bewirken - das sind seit der Gründung 2018 die Ziele von BioBalkan, einem Wiener Impact-Business, das hochwertige Bioprodukte aus Serbien und anderen Balkan-Ländern vertreibt. Für die MitarbeiterInnen der kleinen Manufakturen und die lokalen Biobauern ist das oft die einzige Möglichkeit, in der strukturschwachen Region ein menschenwürdiges Einkommen zu erzielen. Außerdem fördert BioBalkan den Umstieg auf Biolandwirtschaft und sorgt damit mehrfach für Wirkung. Jetzt unterstützt BioBalkan eine neu gegründete Bio-Kooperative in der südserbischen Gemeinde Lebane. Alle KundInnen und Interessierte können mithelfen und Warenguthaben erwerben.Verschiedene Sorten Ajvar, pikante Aufstriche und Fruchtmuse - diese Produkte produziert eine kleine Bio-Manufaktur in Lebane im Süden Serbiens. Seit 2018 bietet BioBalkan mit dem Direktimport dieser Köstlichkeiten zahlreichen Frauen ein Auskommen in der strukturschwachen Region und hilft Bauern dabei, von konventioneller Landwirtschaft auf biologischen Anbau umzusteigen. Gleichzeitig bereichern die preisgekrönten Bioprodukte die Küchen in Österreich und Deutschland.Lebensgrundlage BiolandbauDer Gründer und Geschäftsführer von BioBalkan, Hans-Jörg Hummer, ist ein profunder Kenner der Region: "In Südserbien herrscht wie in vielen Teile des Balkans starke Abwanderung. Der Hauptgrund dafür sind die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen. Mit BioBalkan arbeiten wir gegen diese Entwicklung und schaffen neue Perspektiven, vor allem für Frauen."Nun hat sich in Lebane eine neue Bio-Kooperative formiert, die durch Synergie-Effekte die Beschaffungskosten für landwirtschaftliche Geräte und Saatgut verringern und noch mehr Menschen damit eine Existenzgrundlage in der Biolandwirtschaft sichern will. Die Präsidentin der Kooperative Ru\u017eina Bašta, Biljana Zlatanovic, erklärt: "Wir haben das Ziel, mit der Kooperative den Bio-Anbau einfacher zu gestalten und so viele Bauern wie möglich beim Umstieg auf Biolandwirtschaft zu unterstützen."Moderne EntwicklungszusammenarbeitBioBalkan unterstützt den Start der Kooperative finanziell. "Es wird Saatgut gebraucht, Gewächshäuser, Agrarfolien und landwirtschaftliche Geräte. Teilweise müssen wir auch Brunnen bohren und Bewässerungssysteme installieren. Das alles kostet viel Geld, das der kleinen Kooperative am Beginn ihrer Tätigkeit noch nicht zur Verfügung steht. Und hier kommt BioBalkan ins Spiel", so Hummer.BioBalkan finanziert die benötigten Materialien und gibt gleichzeitig eine Abnahmegarantie für die Produkte. Um hier einen möglichst gut gefüllten Förderungstopf zu etablieren, können sich nun ab sofort KundInnen und Interessierte beteiligen. Unterstützung bekommt das Unternehmen dabei auch von der Austrian Development Agency in Form einer Förderung im Rahmen des Programms "Wirtschaftspartnerschaften".Warenguthaben aufladen, Genuss sichern, Frauen unterstützen"Mit dem Erwerb eines Warenguthabens in unserem Webshop unterstützt man mit der gesamten Summe die neue Kooperative und kann sich gleichzeitig jederzeit die Köstlichkeiten aus unserem Sortiment sichern. Es handelt sich hier also nicht um eine Spende, sondern um eine bewusste Kaufentscheidung, die die Biolandwirtschaft in der Region stärkt, und gleichzeitig für nachhaltigen Genuss zum Selbstverzehr oder als Geschenk sorgt", betont Hummer. BioBalkan legt auf jedes Guthaben außerdem 5 Prozent drauf.