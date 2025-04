Neuenburg - Die Jahresteuerung in der Schweiz verharrte im März auf einem überraschend tiefen Niveau. Sie lag so tief wie zuletzt im April 2021. Konkret hat sich die Inflation im März mit 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat nicht verändert, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Das heisst: Schweizer Konsumgüter waren im März durchschnittlich um 0,3 Prozent teurer als im entsprechenden Vorjahresmonat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...