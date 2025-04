LONDON (dpa-AFX) - In Reaktion auf das am Vorabend von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpaket erwartet der Chef der DHL Group eine zunehmende Komplexität des Welthandels. "Die Handelsrouten werden sich verändern, und sie werden komplexer werden", sagte Tobias Meyer am Donnerstag in London auf einem Kapitalmarkttag des Bonner Dax -Konzerns. Zu möglichen Auswirkungen auf die Ergebnisse der DHL gab sich der Manager zunächst abwartend.

Der Marktanteil der DHL in den USA sei geringer als im Rest der Welt, sagte Meyer. Aber es sei schwer zu prognostizieren, wie sich die Volumina in Zukunft entwickelten. Mit Blick auf mögliches Ertragspotenzial für den Logistikkonzern verwies der DHL-Chef auf die Effekte im Zuge des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union: Durch den Brexit war die Anzahl der Sendungen zurückgegangen, auf der anderen Seite nahm die Wertschöpfung für die DHL zu, weil seitdem etwa mehr Sendungen zu verzollen sind. So übernimmt DHL auf Wunsch etwa die Zollabwicklung und damit verbundene Dienstleistungen.

Am Vorabend hatte US-Präsident Trump seine zuvor wochenlang angedrohten Pläne präsentiert. Demnach belegen die USA ab Samstag Einfuhren aus allen Ländern pauschal mit Zöllen von zehn Prozent. Zudem kündigte die US-Regierung einen vielschichtigen Mechanismus wechselseitiger Zölle an, der für viele Länder noch höhere Abgaben vorsieht./lew/tav/mis