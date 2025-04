FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 9600 (11300) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 708 (712) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2800 (2100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1310 (1020) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 11 (7) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 270 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 57 (39) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 38 (28) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 6900 (5900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ALPHAWAVE SEMI TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 160 (108) PENCE - UBS CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 605 (625) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 530 (750) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob