© Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

Nach einem spektakulären Hype stürzt die Newsmax-Aktie um 77?Prozent ab. Kleinanleger, die sich vom Meme-Rausch mitreißen ließen, stehen vor massiven Verlusten.Nach einem spektakulären Börsendebüt ist der Höhenflug der Newsmax-Aktie beendet. Am Mittwoch stürzte das Papier um 77,5?Prozent ab - ein dramatischer Einbruch nach einem Kursplus von mehr als 2.200?Prozent in nur zwei Tagen. Am Donnerstag geht die Talfahrt weiter. Die Aktie notiert im erweiterten Handel um weitere knapp 9 Prozent tiefer. Während Newsmax noch am Dienstagabend mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 32 Milliarden US-Dollar zwischenzeitlich sogar Fox überholte, hat der Einbruch diesen Wert fast vollständig …