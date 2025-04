Der Investor verstärkt seine Marktposition durch strategische Akquisitionen im SAP-Lizenzmanagement und ERP-Bereich, trotz leichter Kursschwankungen im Aktienhandel.

Main Capital Partners hat am 1. April 2025 seine Pläne zur Übernahme eines 95,3%-Anteils an der VOQUZ Labs AG bekanntgegeben. Das deutsche Unternehmen ist auf SAP-Lizenzmanagement und Software zur Optimierung von IT-Ausgaben spezialisiert. Die Transaktion soll bis Ende April 2025 abgeschlossen sein und wird Main Capital Partners ermöglichen, ein Squeeze-out-Verfahren für die verbliebenen Minderheitsaktionäre einzuleiten. Diese Akquisition markiert die siebte Plattforminvestition für den neuesten Fonds des Unternehmens, Main Foundation II, der im April 2024 aufgelegt wurde.

Nur einen Tag später, am 2. April 2025, hat Main Capital Partners gemeinsam mit der enventa Group GmbH die Übernahme der Softbauware GmbH und der Gesys GmbH & Co. KG abgeschlossen. Softbauware, mit Sitz nahe Frankfurt, betreut mit seinen 100 Mitarbeitern eine diverse Kundschaft. GESYS, mit über 25 Jahren Erfahrung, bietet modulare Softwarelösungen für die Beton- und Fertigteilindustrie an. Diese strategische Erweiterung stärkt die Position der enventa Group im europäischen Markt, insbesondere in den Bereichen ERP, Finanzlösungen, BI und Treasury-Management.

Marktkonsolidierung und internationale Expansion

Der aktuelle Kurs von Main Capital liegt bei 51,99 €, was einem Rückgang von 1,83% gegenüber dem Vortag entspricht. Im Jahresvergleich zeigt sich jedoch eine deutliche positive Entwicklung mit einem Plus von 19,50%. Diese Schwankungen sind im Kontext der Unternehmensstrategie zu betrachten, die auf die Konsolidierung des fragmentierten europäischen Softwaremarktes abzielt.

Main Capital Partners konzentriert sich weiterhin auf Investitionen in profitable und widerstandsfähige Unternehmenssoftware-Geschäfte. Die jüngsten Akquisitionen und Fondserweiterungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens beim Aufbau größerer internationaler Softwaregruppen. Mit einem Team von über 70 Fachleuten in verschiedenen Regionen, darunter Benelux, DACH, Nordics und den USA, nutzt Main Capital Partners sein tiefes Branchenwissen und ein robustes Netzwerk, um Wachstum und Innovation in seinen Portfoliounternehmen voranzutreiben.

Die strategischen Investitionen und Marktaktivitäten von Main Capital Partners verdeutlichen seinen proaktiven Ansatz für Wachstum und Marktkonsolidierung im europäischen Unternehmens-Software-Investmentsektor, wobei die Entwicklung des Aktienkurses die langfristige Strategie widerspiegelt. Mit einem Abstand von nur 21,05% zum 52-Wochen-Tief von 42,95 € und einem RSI von 79,1 zeigt sich eine technisch überkaufte Situation, die im Kontext der Expansionsstrategie des Unternehmens zu interpretieren ist.

