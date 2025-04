München (ots) -Die Augenzeugen (ARD Degeto Film)Event-Serie, Deutschland 2023 (4 x 45 Min.)Ab 2. Mai 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 3. Mai 2025 | ab 20:15 Uhr | Das ErsteEin Zufall mit fatalen Folgen bringt zwei Teenager in Gefahr: Nachdem Jan und Lukas aus einer Waldhütte heraus eine dreifache Hinrichtung beobachtet haben, verweigern die beiden ihre Aussage - aus Angst, selbst zur Zielscheibe des entkommenden Mörders zu werden. Diese Konstellation nimmt das Remake der norwegischen Serie "Øyevitne - Eyewitness" zum Ausgangspunkt für eine hoch spannende Thriller-Handlung: Nicht nur die Polizei sucht nach dem geheimnisvollen Killer, sondern auch der sucht nach den Augenzeugen! Als 16-jährige Schüler, die um ihr Leben fürchten müssen, stehen Newcomer Marven Gabriel Suarez-Brinkert und Philip Günsch im Mittelpunkt. Unter der Regie von Anna-Katharina Maier spielen Nicolette Krebitz und Lana Cooper ein Ermittlerinnenduo. In eine ungewöhnliche Täterrolle schlüpft Lucas Gregorowicz.Max & Joy - Komm näher (ARD Kultur/SWR/BR/RBB)Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.)Ab 8. Mai 2025 | für 5 Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 11. Mai 2025 | 23:35 Uhr | Das Erste (Folge 1)Vor 25 Jahren wurden die Soul-Sängerin Joy Denalane und Max Herre, Frontmann der Band "Freundeskreis", mit dem Hit "Mit Dir" quasi vor laufenden Kameras ein Paar. Letzten November haben sie ihr erstes gemeinsames Album "ALLES LIEBE" veröffentlicht, das direkt auf Platz 5 der Album-Charts eingestiegen ist.Die Doku-Serie wirft einen neuen Blick auf ihr Leben und ihre gemeinsame Reise - damals und heute. Filmemacher Sékou Neblett, langjähriger Weggefährte aus "Freundeskreis"-Zeiten, begleitet das Paar auf diesem Weg. Unveröffentlichte Videoaufnahmen aus ihrem umfangreichen Privatarchiv geben zudem intime Einblicke in drei Jahrzehnte Musik, Beziehung und Zusammenarbeit.Eurovision Song Contest 2025 - Das Finale (NDR)Show, Deutschland 2025 (198 Min.)Ab 17. Mai 2025 | 21:00 Uhr | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 17. Mai 2025 | 21:00 Uhr | Das ErsteDie ARD Mediathek ist live dabei, wenn das Duo Abor & Tynna Deutschland beim 69. Eurovision Song Contest in Basel vertritt. Mit ihrem Song "Baller" haben die Geschwister Stefan Raabs Casting-Show "Chefsache ESC" gewonnen und sich gegen mehr als 3000 Bewerber:innen durchsetzen können. 26 Länder werden in der St. Jakobshalle unter dem Motto "United By Music" im Finale des ESC antreten. Das Gastgeberland Schweiz ist zusammen mit den sogenannten Big Five Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Deutschland direkt für das Finale gesetzt. Alle anderen Teilnehmenden werden in den Semi-Finals am 13. und 15. Mai ermittelt. Durch die Show führen die Moderatorinnen Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer. Für die ARD kommentiert Thorsten Schorn.Alles zum ESC, dem Vorentscheid und den Halbfinalen: ardmediathek.de/daserste/escStammheim - Zeit des Terrors (SWR/NDR/RBB)Doku-Drama, Deutschland 2025 (90 Min.)Ab 17. Mai 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 19. Mai 2025 | 20:15 Uhr | Das ErsteZum 50. Jahrestag des Stammheim-Prozessauftaktes zeigen die ARD Mediathek und Das Erste zwei Filme, die neue Perspektiven bei der Auseinandersetzung mit der RAF und ihren Opfern eröffnen: Das Dokudrama "Stammheim - Zeit des Terrors" gewährt einen tiefen Einblick in die Welt der RAF-Mitglieder während ihres Gerichtsverfahrens 1975 in Stuttgart. Szenische Nachstellungen, basierend auf Archivmaterial und Zeitzeugenberichten, werden mit Originalaufnahmen des Prozesses und des Untersuchungsausschusses von 1977/78 verbunden. In den Hauptrollen sind Moritz Führmann als Vollzugsbeamter Horst Bubeck, Lilith Stangenberg als Gudrun Ensslin, Henning Flüsloh als Andreas Baader, Tatiana Nekrasov als Ulrike Meinhof und Rafael Stachowiak als Jan-Carl Raspe zu sehen. In weiteren Rollen spielen u. a. Heino Ferch, Hans-Jochen Wagner und lsaak Dentler. Regie führte Niki Stein, der zusammen mit Stefan Aust auch das Drehbuch schrieb.Die Begleitdoku "Im Schatten der Mörder - Eine andere Geschichte der RAF" befasst sich mit den fast vergessenen Hinterbliebenen der Mordopfer: Polizeibeamte, Fahrer, Behördenmitarbeiter, Diplomaten. Die Witwen und ihre Kinder sind aufgewachsen im Schatten dieser Morde. Sie müssen bis heute mit den Folgen leben. Ab 17. Mai 2025 in der ARD Mediathek und am 19. Mai | 21:45 Uhr | Das Erste.Nachtstreife Mainz, Staffel 5 (SWR)True-Crime-Doku, Deutschland 2025 (6 x 45 Min.)Ab 28. Mai 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekDie fünfte Staffel der ARD-Doku-Soap begleitet die Mainzer Polizistinnen und Polizisten während ihrer nächtlichen Einsätze bei ihrem Kampf gegen Gewalt und Kriminalität. Jede Nacht stehen Schutzpolizei, Kriminaldauerdienst und Autobahnpolizei vor neuen Herausforderungen: Rassismus, Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Alkoholkonsum, Gewalttaten, Tod, Homophobie. Die Beamtinnen und Beamten berichten über ihr polizeiliches Vorgehen und geben persönliche Einblicke: Was fühlen sie, wenn sie die Stadt Nacht für Nacht ein Stückchen sicherer machen? Gibt es Einsätze, die sie besonders stark belasten? Gezeigt werden Menschen, die ihren Job aus Überzeugung machen, die ausgebildete Profis sind und nach einer Schicht gesund nach Hause kommen wollen.Azubi Storys (WDR/NDR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (10 x 30 Min.)Ab 1. Mai 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 5. Mai 2025 | montags 22:15 Uhr | WDR FernsehenHänderingend werden sie gesucht: Auszubildene wie angehende Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer, Zimmerer oder Krankenpfleger. Sie stehen im Mittelpunkt der neuen Dokusoap-Serie "Azubi Storys". Das Format nimmt die Perspektive der Azubis ein und zeigt ihren spannenden Berufsalltag: Manchmal geht alles schief, oft wachsen sie über sich hinaus, immer lernen sie dazu. Zu sehen sind Azubis in neun Berufen - zusammen mit ihren Ausbildern. So wird gezeigt, wie Schornsteinfeger-Azubi Jerry zum ersten Mal aufs Dach steigt und wie Friseurin-Azubi Denise ihren ersten Haarschnitt meistert. Jacky wird zur Hafenschifferin ausgebildet und darf endlich selbst anlegen, der angehende Landwirt Jeffrey lernt, wie man eine Kuh besamt und Lea bekommt als Tierpflegerin-Azubi im Allwetterzoo Münster die Aufgabe, einen Tiger zu wiegen.Tobi Krell - Wege aus dem Hass (SWR)Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 6. Mai 2025 | für fünf Jahre | in der ARD MediathekWie kommen wir raus aus einer Spirale des Hasses? Tobi Krell findet in Bosnien, Mexiko und Kanada Menschen, die Wege aus dem Hass gefunden haben. Während Tobi Krell als Moderator einer Kindersendung vor allem mit Liebe und Zuneigung konfrontiert wird, beobachtet er weltweit einen ganz anderen Trend: Menschen überziehen sich gegenseitig mit Hass, greifen sich mit Messern an, führen Kriege. Doch statt das Elend zu beleuchten, sucht Tobi Krell nach Möglichkeiten, den Hass zu überwinden. Er findet drei spektakuläre Fälle, die ihm Hoffnung machen.Y-Kollektiv (MDR/SWR/HR/Rado Bremen)Reportagen, Deutschland 2025 (20-45 Min.)Immer montags | für 24 Monate | in der ARD MediathekAb 5. Mai 2025: Gefährlicher Messer-Hype (MDR)Seit 2024 gilt ein bundesweites Messerverbot, trotzdem werden Spring- und Butterflymesser auf TikTok als Statussymbole gefeiert. Für viele junge Männer ist es offenbar "cool", mit einer scharfen Klinge unterwegs zu sein. Reporterin Laura Kipfelsberger trifft sich mit jungen Menschen, die Messer tragen. Was fasziniert sie daran - und blenden sie die blutige Konsequenz aus? Gleichzeitig zeigt sie, wie einfach es trotz des Verbots ist, an illegale Messer zu kommen.Ab 12. Mai 2025: I need a friend - jung und einsam (AT) (Radio Bremen/SWR)Jeder Vierte fühlt sich einsam - jüngere Erwachsene sogar noch häufiger als Alte - und trotzdem redet man kaum darüber! Aber warum ist es so schwer, nach Schule und Ausbildung neue Freunde zu finden? Der Frage geht Reporterin Lea Semen nach.Ab 19. Mai 2025: Kriminelle Ausländer & rechte Ossis? Meine zwei Wochen im Klischee (AT) (MDR)Deutschland nach der Wahl: Journalistin Lena Elfers macht ein Praktikum in einer ostdeutschen Geflüchtetenunterkunft und wohnt da, wo "rechte Ossis" und "kriminelle Ausländer" nicht nur Schlagworte sind, sondern Nachbarn. Zwischen Angst, Vorurteilen und echter Begegnung sucht sie nach der Realität hinter den Klischees. Wie hat die Wahl das Zusammenleben verändert - und wer fühlt sich hier eigentlich bedrohBillig bis tödlich - den Fälschern auf der Spur (NDR)Dokumentation (60 Min.)Ab 14. Mai 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 19. Mai 2025 | 21:00 Uhr | NDR FernsehenDeutschland ist europaweit eines der Top-Ziele für gefälschte Ware. Der Handel mit Imitaten boomt. Die häufigste Schmuggel-Ware: Kleidung, Schuhe und Accessoires bekannter Luxus-Marken. Die gefährlichste: Arzneimittel. Die investigative Dokumentation deckt auf, wie die kriminellen Netzwerke operieren, welchen Risiken Verbraucher hierzulande ausgesetzt sind und warum der Handel mit gefälschten Medikamenten mittlerweile lukrativer ist als der Drogenhandel. Die Spurensuche zeigt den Weg billiger Imitate von den Produktionsstätten bis zu den Kunden. Labortests belegen: Für Verbraucher können gefälschte Produkte gesundheitsschädigend, manchmal sogar lebensbedrohlich sein.ARD Crime Time: Der Insulin-Mörder (HR)Doku-Reihe, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.)Ab 20. Mai 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekAm 6. Oktober 2020 verurteilt das Landgericht in München den 38-jährigen Hilfspfleger Grzegorz Stanislaw W. wegen dreifachen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. Zwischen 2015 und 2018 vergiftete er in Deutschland pflegebedürftige Patient:innen mit Insulin und bestahl sie. Das Gericht ist überzeugt: Er wollte weder pflegen noch helfen, sondern seine Ruhe und sich bereichern. Grzegorz W. handelte aus Habgier und Heimtücke. Es ist einer der grausamsten Kriminalfälle Deutschlands und weist auf eine massive Lücke im System hin.Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay (SWR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.)Ab 21. Mai 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekEine Reise durch das Leben und die Karriere von Jan Eißfeldt, besser bekannt als Jan Delay. Die Serie zeigt seinen Aufstieg aus der Hamburger Hip-Hop-Szene mit der legendären Gruppe "Absolute Beginner" bis hin zu seinem Erfolg als Solo-Künstler und innovativer Live-Act. Mit unverwechselbarem Stil und Stimme, als Künstler mit bewusster Haltung und musikalischer Vielfalt hat Jan Delay Genres wie Funk, Reggae, Rock und Soul geprägt. Durch Interviews mit Weggefährten und Musikexperten werden nicht nur seine künstlerischen Erfolge, sondern auch persönliche Herausforderungen und die ständige Weiterentwicklung seines Sounds beleuchtet. Diese Hommage an einen der einflussreichsten Musiker Deutschlands offenbart, wie Jan Delay es geschafft hat, musikalische Grenzen zu sprengen und dabei stets seiner Vision treu zu bleiben.Das Gefängnis der Zukunft (MDR)Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 22. Mai 2025 | für fünf Jahre | in der ARD MediathekCirca 58.000 Menschen sitzen derzeit in deutschen Gefängnissen. Über die Hälfte von ihnen wird nach der Entlassung wieder rückfällig. Diese Statistik lässt Zweifel am Strafvollzug aufkommen. Der Journalist Frank Seibert will wissen: Läuft etwas grundlegend schief in deutschen Gefängnissen? Er trifft sich mit Kriminellen und Opfern, Gefängnisforschern und JVA-Bediensteten und stellt die Frage, wie Täter besser resozialisiert werden können. Um überhaupt zu verstehen, was das Gefängnis mit Menschen macht, geht Frank Seibert freiwillig selbst in den "Knast". Für einige Stunden fällt eine Zellentür hinter ihm zu. Isolation und der plötzliche Kontrollverlust verändern alles, sagt er nach seiner "Entlassung". Was ist am Einsperren hilfreich?Video Nasty (WDR)Mini-Serie (6 x 25 Min.)Ab 23. Mai 2025 | für zwölf Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 24. Mai 2025 | ab 21:45 Uhr | ONE"Video Nasty" entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Jahr 1985 und verbindet Coming-of-Age-Komödie, Krimi und eine Hommage an die legendären Horrorfilme der Siebziger- und Achtzigerjahre.Drei Teenager aus Dublin teilen eine gemeinsame Leidenschaft für verbotene Horror-Videos - die sogenannten "Video Nasties", die in Irland und Großbritannien als jugendgefährdend gelten. Auf der Suche nach einem letzten VHS-Tape für ihre Sammlung geraten sie ungewollt in eine Mordermittlung und werden selbst zu Hauptverdächtigen. Was folgt, ist eine turbulente Reise voller schwarzem Humor, skurriler Situationen und eine Hommage an das VHS-Zeitalter.Ohne jede Spur - Der Fall der Nathalie B. (ARD Degeto Film/ORF)Spielfilm, Österreich 2025 (90 Min.)Ab 24. Mai 2025 | für 90 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 29. Mai 2025 | 20:15 Uhr | Das ErsteDie Triathletin Nathalie (Luise von Finckh) bricht zu einer Trainingsfahrt mit dem Rennrad auf. Auf einer Bergstraße wird sie von einem Auto angefahren und entführt. Ihr Ehemann Martin (Stefan Gorski) befürchtet einen Verkehrsunfall, doch die Polizist:innen Kapfhammer (Robert Stadlober) und Ivanovic (Claudia Kottal) erklären, erst nach 48 Stunden werde eine Vermisstensuche begonnen. Martin spürt, dass jede Minute zählt, und startet auf eigene Faust eine Suchaktion. Unterdessen nimmt Nathalie ihre Situation an: Es muss einen Weg geben, sich zu befreien!Der spannende True-Crime-Thriller beruht auf wahren Begebenheiten: Im Jahr 2019 wurde die österreichische Triathletin Nathalie Birli gekidnappt und gefoltert. Die dramatischen Stunden ihrer Gefangenschaft stehen im Zentrum des Spielfilms. Die begleitende Doku "Das zweite Leben von Nathalie" beginnt dort, wo die Fiktion endet, und schildert ihr Leben nach der Entführung.VOLLBILD: Die Miet-Mafia: Das Geschäft mit der Angst der Mieter SWR)Investigativ-Doku, Deutschland 2025 (30 Min.)Ab 27. Mai 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekWer eine Wohnung sucht, ist bereit, Risiken einzugehen. Und wer schon eine hat, will bloß keinen Stress mit dem Vermieter. Die Verzweiflung der Mieter nutzen große Immobilienkonzerne aus: Hausverwalter sind nicht ansprechbar, Reparaturen werden offenbar systematisch verschleppt, Wohnungen in WhatsApp-Gruppen unter der Hand gegen Bezahlung vergeben. Doch auch so mancher kleinere Vermieter nutzt seine Machtstellung aus, terrorisiert Mieter, drängt sie dazu, höhere Mieten zu akzeptieren, als er gesetzlich verlangen dürfte. Alles nur Einzelfälle? VOLLBILD deckt die neuen Maschen der Mieter-Abzocke auf.Verrückt nach Figaro (BR)Spielfilm, Australien/UK/USA 2021 (102 Min.)Ab 30. Mai 2025 | für 30 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 5. Juni 2025 | 23:15 Uhr | BR FernsehenDie junge Fondsmanagerin Millie (Danielle Macdonald) kündigt ihren Job in London und lässt ihren Freund Charlie (Shazad Latif) zurück, um sich ihren Traum zu erfüllen, Opernsängerin zu werden. In den schottischen Highlands nimmt sie Gesangsunterricht bei der renommierten, aber gefürchteten Gesangslehrerin und ehemaligen Operndiva Meghan Geoffrey-Bishop (Joanna Lumley). Dort lernt sie Max (Hugh Skinner) kennen, einen weiteren Schüler Meghans. Beide trainieren fortan für den bevorstehenden "Singer of Renown"-Wettbewerb - zunächst als Konkurrenten, dann als Gesangspartner, und dann ...Erfrischende RomCom mit erstklassiger Besetzung unter der Regie von Ben Lewin ("The Sessions - Wenn Worte berühren"). ardmediathek.de