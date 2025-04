Traktionssysteme Austria wird in den nächsten drei Jahren insgesamt 1.500 permanentmagneterregte Synchronmotoren des Typs HD.T3 an den polnischen Bushersteller Solaris liefern. Der Permanentmagnet-Synchronmotor von Traktionssysteme Austria (TSA) bietet eine Spitzenleistung von 420 kW, ein maximales Drehmoment von 4.000 Nm und einen Wirkungsgrad von über 97 Prozent. Durch seine kompakte Bauweise kann er in verschiedenen Busgrößen eingesetzt werden, ...

