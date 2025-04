Passau (ots) -Seit 2016 bringt der Passau Data Summit (PasDaS) international führende Unternehmen - darunter in diesem Jahr BioNTech, Celonis, thyssenkrupp Steel und Siemens Healthineers - mit der Wissenschaft zusammen, um zu erforschen, wie die Welt durch den Einsatz von Daten, Künstlicher Intelligenz (KI) und Analytik effizienter, intelligenter und besser wird. Unter dem Motto "Scale. SustAIn. Shape" geht der Summit dieses Jahr mit seiner Mission noch einen Schritt weiter: In 2025 legt die Datenkonferenz einen besonderen Fokus darauf, wie Datenprodukte mithilfe von Künstlicher Intelligent Unternehmen nachhaltig skalieren und ganze Branchen transformieren.Daten sind die Grundlage für Innovation und in diesem Jahr konzentriert sich der Passau Data Summit auf drei zentrale Säulen: Scale - weil gute Ideen wachsen müssen, SustAIn - weil Innovation nachhaltig sein sollte und KI der Schlüssel zum Erfolg ist, Shape - weil die Zukunft der Daten nicht einfach passiert, wir erschaffen sie."Wir analysieren Daten nicht mehr nur, sie werden selbst zu Produkten - skalierbar, wiederverwendbar und darauf ausgelegt, Entscheidungen in allen Branchen zu treiben. Gleichzeitig erzielen Unternehmen, die KI erfolgreich einsetzen, bereits heute bis zu 20 % höhere Gewinnmargen als ihre Mitbewerber und können ihre Betriebskosten um mindestens 20 % senken. Doch der Schlüssel dazu ist AI-ready Data: 64 % der Unternehmen kämpfen mit petabyteweise isolierten Daten, die ihre Skalierungsbemühungen ausbremsen. Wer das Potenzial von KI voll ausschöpfen will, muss diese Hürden überwinden", betont Dr. Andreas Böhm, Gründer und Geschäftsführer der One Data GmbH und weiter: "Ich freue mich daher, dass auf der PasDaS erneut hochkarätige Experten aus Business und Wissenschaft darüber sprechen, wie sie KI, Daten und Datenprodukte nutzen, um Effizienz zu steigern und Innovation voranzutreiben."Darüber hinaus beleuchtete Achim Berg, der in der Vergangenheit als Vorstand der T-Com und von Bertelsmann, Microsoft-Deutschland-Chef sowie als Präsident des Digitalverbandes Bitkom tätig war und heute unter anderem Beiratsvorsitzender der One Data ist, den EU AI Act umfassend: "Die EU muss ihre KI-Regulierung dringend anpassen, um Innovation nicht zu bremsen. Der EU AI Act stellt hohe Anforderungen an Unternehmen, was mit erheblichen Compliance-Kosten und bürokratischen Hürden verbunden ist. Eine flexible 'Regulatory Sandbox' könnte helfen, neue Technologien schneller zu testen und zu entwickeln. Wir brauchen eine Balance zwischen ethischen Standards und der Förderung von Innovation, um den KI-Standort Europa zukunftsfähig zu machen. Nur durch eine engere Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Forschung können wir sicherstellen, dass Europa nicht nur Verbraucher schützt, sondern auch als führender Akteur in der globalen KI-Entwicklung bestehen bleibt."Sebastian Lieu, Head of Governance, Process- and System Development bei thyssenkrupp Steel, ging im Rahmen seines Vortrags vor allem auf den Skalierungseffekt von Datenprodukten ein: "Beim Passau Data Summit zeigen wir: Datenprodukte sind der Schlüssel, mit dem thyssenkrupp Steel in Zukunft vorausschauend agieren kann. Die Verwendung im Daily Business ermöglicht uns, gebundenes Kapital freizusetzen und gleichzeitig unsere Zuverlässigkeit zu sichern - ein entscheidender Faktor für unsere grüne Transformation."Aus wissenschaftlicher Perspektive betont Prof. Dr. Michael Granitzer, Inhaber des Lehrstuhls für Data Science an der Universität Passau, folgende Aspekte: "Mit der diesjährigen PasDaS setzen wir wieder ein klares Zeichen: Datenkompetenz, KI und verantwortungsvolle Innovation gehören zusammen - und Passau ist ein Ort, an dem das gelebt wird. Ich freue mich schon auf spannende Vorträge und den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu den Themen Datenprodukte, KI und Immersive Analytics."Dr. Andreas Böhm hat die PasDaS im Jahr 2016 gemeinsam mit Prof. Dr. Michael Granitzer ins Leben gerufen.Weitere Informationen finden Sie auf der Veranstaltungswebseite: https://pasdas.de/Pressekontakt:Maria Große BöckmannHead of Communications+49 170 8301677presse@onedata.aiOriginal-Content von: One Data GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159026/6005224