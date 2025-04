Mainz (ots) -André Wiersig ist einer der besten Extremschwimmer der Welt. Nun steht er vor der größten Herausforderung seines Lebens. Er möchte auf den Seychellen einen Weltrekord aufstellen: nur in Badehose und mit Schwimmbrille 53 Kilometer durch den offenen Indischen Ozean schwimmen und so auf den Zustand der Meere aufmerksam machen. Die dreiteilige Dokumentationsreihe "Man oft he Ocean", ab Freitag, 11. April 2025, 9.00 Uhr, streamen im ZDF und ab Sonntag, 13. April 2025, drei Folgen wöchentlich um 15.45 Uhr im TV, begleitet Wiersig bei seinem spektakulären Versuch. In drei Folgen porträtiert Filmemacher David Enge Extremschwimmer Wiersig, beleuchtet seinen Werdegang und zeigt, wie aus sportlichem Ehrgeiz immer mehr eine Leidenschaft für den Schutz der Ozeane wurde.André Wiersig hat als erster Deutscher die sieben gefährlichsten Meerengen der Welt durchschwommen, die Ocean's Seven. Der Familienvater aus Paderborn fühlt sich als Gast in den Ozeanen. Begegnungen mit Haien, Walen und giftigen Quallen gehören für ihn dazu. Doch mit Plastikmüll und Überfischung kann er sich nicht abfinden. André Wiersig wurde zum Botschafter des deutschen Komitees der UN-Ozeandekade berufen und begann den Ozeanen und ihren Bewohnern eine Stimme zu verleihen.Auf den Seychellen möchte er als erster Mensch von der Hauptinsel Mahé zur Nachbarinsel La Digue schwimmen. 53 Kilometer durch den Indischen Ozean. Mit seinem Weltrekordversuch möchte er auf die Umweltprobleme des Inselstaats aufmerksam machen. Mental und körperlich fit, freut sich Wiersig auf seine Mission "Swim for the Ocean Seychelles". Doch kurz vor seinem Start passiert etwas Unerwartetes ...KontaktBei Fragen erreichen Sie Magda Huthmann, huthmann.m@zdf.de, Telefon: 06131 - 70-12149, und Christina Betke, Telefon 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/manoftheocean) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Der Film (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/man-of-the-ocean) steht für akkreditierte Journalisten (nach Log-in) im ZDF-Presseportal zur Verfügung.- Die Pre (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/man-of-the-ocean-at)ssemappe ist ebenfalls im ZDF-Presseportal zu finden.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6005276