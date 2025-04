Fitch Ratings hat kürzlich den Ausblick für den chinesischen Technologie- und Mobilfunkkonzern Xiaomi von "Stabil" auf "Positiv" angehoben, während die Bonitätseinstufung mit "BBB" beibehalten wurde. Diese Entscheidung spiegelt die starke Cashflow-Generierung des Unternehmens wider, die durch das wachsende Internet of Things (IoT)-Geschäft, kontrollierte Verluste im Elektrofahrzeugsektor (EV) und einen steigenden Marktanteil im Smartphone-Segment gestützt wird. Die Ausweitung des EV-Geschäfts hat die Markenbekanntheit von Xiaomi erhöht, was das Wachstum bei IoT und Premium-Produktverkäufen vorantreibt und den Cashflow aus den Kerngeschäften steigert. Trotz des unrentablen EV-Geschäfts, das mittelfristige Risiken birgt, erwartet die Ratingagentur, dass Xiaomi bei seiner EV-Expansion finanzielle Disziplin wahren wird. Diese positive Entwicklung verhalf der Xiaomi-Aktie im asiatischen Handel zu einem überraschenden Anstieg von drei Prozent, nachdem die Papiere zuvor unter Druck gestanden hatten.

Starke Finanzprognose trotz EV-Herausforderungen

Fitch prognostiziert, dass Xiaomi in den Jahren 2025-2027 jährlich über 15 Milliarden CNY an freiem Cashflow generieren wird - mehr als der historische Durchschnitt. Dies sollte ausreichen, um die Investitionsanforderungen für das EV-Geschäft zu decken. Die Netto-Cash-Position des Unternehmens wird voraussichtlich weiter steigen. Ein kürzlich durchgeführtes Equity Placement erhöht die finanzielle Flexibilität für zukünftige Investitionen. Xiaomi bleibt mit einem Anteil von 13,8% am weltweiten Smartphone-Markt der drittgrößte Anbieter und hat seine Position gegenüber dem Vorjahr (12,8%) ausgebaut. Besonders im Premium-Segment konnte das Unternehmen in China seinen Anteil um 3 Prozentpunkte steigern. Der Wechsel zu margenstärkeren Produkten im IoT-Segment, ein steigender Anteil an Werbeeinnahmen im Internetdienstleistungsbereich und reduzierte EV-Verluste dürften die Rentabilität von Xiaomi stützen, trotz erhöhter Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb.

