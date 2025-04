Der Greenback fällt am Donnerstag weiter, da die Märkte mit der Umsetzung von Trumps Zöllen kämpfen.Präsident Trump kündigte einen Basiszoll von 10 % für alle Länder an, die Waren in die USA exportieren, sowie zusätzliche Abgaben pro Land. Der US-Dollar-Index wird stark getroffen und fällt unter die 102,00-Marke und nähert sich sogar 101,50. Der US-Dollar-Index ...

