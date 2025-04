Bielefeld (ots) -Top-Bewertungen und ein optimiertes Feedback-Management - für Unternehmen war das bisher mit einem großen Aufwand verbunden. Um den Prozess zu automatisieren und effizienter zu gestalten, haben Tim Hoppe und Dennis Melson mit Eva eine KI-Vertriebsmitarbeiterin geschaffen, die alle Aufgaben rund um das Feedback- und Reputations-Management übernimmt. Was die KI von Simpli.bot kann und welche konkreten Vorteile sie den Unternehmen bringt, erfahren Sie hier.Den meisten Unternehmen ist durchaus bewusst, dass ihr Erfolg zu großen Teilen vom Feedback ihrer Kunden abhängt: Google-Bewertungen sind beispielsweise entscheidend für die Sichtbarkeit und damit auch für die Neukundengewinnung. Die Herausforderung besteht allerdings darin, das Feedback effizient einzuholen und intern weiterzuleiten, um gezielt positive Bewertungen zu generieren. "Viele Unternehmen überlassen das Ganze mehr oder weniger dem Zufall, weil es zeitaufwendige manuelle Prozesse erfordert", sagt Dennis Melson, Geschäftsführer der Simpli GmbH. "Eine fehlende Systematik bei der internen Weitergabe von Kundenrückmeldungen und eine geringe Reaktionsgeschwindigkeit auf eingehendes Feedback führen zwangsläufig zu weniger positiven Bewertungen bei Google, da die Kunden nicht aktiv darum gebeten werden. Hinzu kommt, dass Kunden, die schlechte Erfahrungen machen, eher bereit sind, eine Bewertung abzugeben - wodurch schnell ein verzerrtes Bild entsteht.""Wer den zeitlichen Aufwand beim Feedback-Management deutlich senken und die Qualität dabei erhöhen möchte, sollte sich unbedingt mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen", fügt sein Geschäftspartner Tim Hoppe hinzu. "Die meisten wissen gar nicht, dass KI heute viel mehr kann, als Fragen zu beantworten und einfache Assistenzfunktionen zu übernehmen." Mit der KI-Vertriebsmitarbeiterin Eva haben die KI-Experten von Simpli.bot, einer Marke der Simpli GmbH, eine künstliche Intelligenz entwickelt, die eigenständig die Prozesse des Feedback- und Reputations-Managements autark steuert. Darüber hinaus lässt sich die umfassend trainierte und individuell anpassbare KI für sämtliche Aufgaben rund um den Vertrieb einsetzen, um die Conversion Rate zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Simpli.bot richtet sich vor allem an Mittelständler, die ihre Vertriebsprozesse zukunftsfähig aufstellen und durch Automatisierung zeit- und kostenintensive Aufgaben deutlich reduzieren möchten. Mehrere hundert Unternehmen, unter denen sich Handwerksbetriebe, Werkstätten, Kieferorthopäden und Softwareanbieter befinden, setzen die KI-Vertriebsmitarbeiterin Eva bereits ein und profitieren von den zuverlässigen und maßgeschneiderten Lösungen der Simpli GmbH.Die intelligente Lösung: Eva von Simpli.bot"Wir kommen selbst aus dem Vertrieb und kennen uns mit den anstehenden Aufgaben in mittelständischen Unternehmen bis ins Detail aus", erzählt Dennis Melson. "Daher wissen wir auch, dass 88 Prozent der Verbraucher vor einer Kaufentscheidung Bewertungen lesen und 89 Prozent Unternehmen bevorzugen, die aktiv auf Bewertungen reagieren. Aus diesem Grund haben wir unsere KI-Vertriebsmitarbeiterin Eva exakt auf diesen Bereich trainiert. Sie reagiert auf Bewertungen und kommt so einem wichtigen Bedürfnis der heutigen Zeit nach: als Mensch gesehen werden und eine schnelle Reaktion erhalten. Es kann sich ganz einfach niemand leisten, das Feedback- und Reputations-Management zu vernachlässigen."Konkret bedeutet das, dass Eva automatisiert Feedback einholt: Sie fragt Kunden nach Interaktionen gezielt nach ihren Erfahrungen und nutzt dazu bevorzugte Kommunikationskanäle wie WhatsApp mit einer Öffnungsrate von 99 Prozent. Eva gibt sowohl positives als auch kritisches Feedback gleichzeitig an die zuständigen Teams im Unternehmen weiter, sodass Verbesserungspotenzial sofort sichtbar wird. Eine freundliche Einladung zur Abgabe einer Google-Bewertung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass zufriedene Kunden ihre Erfahrungen öffentlich teilen. Das Echtzeit-Monitoring und die Benachrichtigungen über neue Bewertungen und Kundenfeedbacks sorgen zudem für schnelle Reaktionszeiten. Darüber hinaus postet Eva die Google-Bewertung sogar auf gängigen Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram und teilt sie mit den Followern. Somit wird man stets gefunden, wenn es wirklich zählt und wird dank zahlreicher 5-Sterne-Bewertungen zur ersten Wahl.Dass Eva jederzeit zuverlässig funktioniert, liegt vor allem daran, dass Simpli.bot den Unternehmen eine KI-Softwareplattform zur Verfügung stellt, auf der alle Vertriebsvorgänge zusammenlaufen. Eva ist dadurch bestens informiert und kann von der Plattform aus selbstständig agieren. Das gelingt, weil das Expertenteam von Simpli.bot die Plattform an die jeweiligen Kundenanforderungen anpasst, sodass der gesamte Vertriebsprozess abgebildet wird. Während andere KI-Lösungen häufig wenig Mehrwert bieten, weil sie reale Prozesse kaum berücksichtigen, erhält Eva eine exzellente vertriebliche Ausbildung auf Basis bestehender betrieblicher Abläufe. "Es dürfte klar sein, dass diese Technologie einer stetigen Betreuung bedarf - eine Aufgabe, mit der die Mitarbeiter des Unternehmens überfordert wären", betont Tim Hoppe. "Wir übernehmen diese Betreuung nicht nur im laufenden Betrieb, sondern arbeiten auch kontinuierlich an der Verbesserung der Prozesse."360 Tage im Jahr rund um die Uhr: Simpli.bot bringt den Unternehmen enorme VorteileDer Einsatz der KI-Vertriebsmitarbeiterin für das Feedback- und Reputations-Management ist für Unternehmen mit minimalem Aufwand verbunden, während die Online-Reputation ab Evas erstem Arbeitstag beständig steigt: Die Zahl positiver Google-Bewertungen erhöht sich, was zu einem besseren Ranking und somit zu deutlich mehr Sichtbarkeit führt. Durch die Steigerung der Sichtbarkeit erleichtert sich dann die Leadgenerierung: Unternehmen mit einer Bewertung von 4,8+ Sternen erhalten nachweislich mehr Anfragen potenzieller Kunden. Da Eva auch die interne Kommunikation beherrscht, gelangt das Feedback direkt zu den relevanten Teams, die Optimierungspotenziale schneller erkennen. Die Prozessautomatisierung führt zu einer erheblichen Zeitersparnis: Ein manuelles Nachfassen entfällt, da Eva sämtliche Aufgaben übernimmt. "In erster Linie sorgt die KI für eine deutliche Qualitätssteigerung. Zudem ist nicht zu unterschätzen, dass Eva keine Pausen benötigt, niemals zu spät kommt und nicht krank wird", erklärt Dennis Melson. "Sie steht dem Unternehmen 360 Tage im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung."Expertise: Bei Simpli.bot kommen Vertriebswissen und Technologie in einem Punkt zusammenDass die KI von Simpli.bot auf den Vertrieb mittelständischer Unternehmen ausgerichtet ist, liegt maßgeblich an der Geschichte und Vision von Simpli.bot. Denn vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Vertrieb noch immer eine große Herausforderung. Dem Team von Simpli.bot liegt es besonders am Herzen, diesen Betrieben zu helfen. Ihr Ziel: den Vertrieb neu zu erfinden, um ihn effizienter und schlanker zu machen.Hinter Simpli.bot steht ein Team erstklassiger Entwickler, das ihr Know-how in KI-gestützte Vertriebs- und Marketinglösungen überführt. Diese kombinieren schnelle Reaktionszeiten mit hoher Qualität und geringen Kosten - und ermöglichen damit enorme Umsatzsteigerungen. Die langfristige Mission von Simpli.bot ist es, dem Mittelstand eine Lösung zu bieten, mit der sich der Vertriebsaufwand um 90 Prozent reduzieren lässt - eine echte Revolution für zahlreiche mittelständische Unternehmen.Sie möchten als Mittelständler von den Vorteilen eines KI-gesteuerten Vertriebsprozesses profitieren? 