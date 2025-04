München (ots) -Moderation: Natalie AmiriGeplante Themen:Türkei: Verhaftungswelle bei DemonstrationenDie Festnahme und anschließende Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu löste in der Türkei große Proteste aus. Vor allem Studierende gingen auf die Straße, wütend über die Gesamtsituation im Land. Es folgten mehr als 2000 Festnahmen und Verhaftungen, für Kritiker, eine Strategie der Regierung, die Proteste zum Erliegen zu bekommen. Noch immer sitzen rund 300 Studierende in U-Haft. Besorgte Eltern versuchen, ihre Kinder freizubekommen. Sie sagen: Unsere Kinder haben nichts verbrochen, sie sind für die Zukunft ihres Landes auf die Straße gegangen. (Katharina Willinger, ARD Istanbul)Frankreich: Wie das Le Pen-Urteil ein Land spaltetEs ist ein Urteil, das in Frankreich ein Beben ausgelöst hat: Marine Le Pen darf sich fünf Jahre nicht zur Wahl stellen - und das ab sofort. Während die Gallionsfigur des extrem rechten Rassemblement National sich als Opfer der Justiz darstellt und einen politischen Prozess anprangert, findet eine knappe Mehrheit der Französinnen und Franzosen das Urteil richtig und glaubt sogar, dass es zeigt, wie gut die Demokratie funktioniert.Die Bevölkerung ist polarisiert - mehr denn je. Das ist spürbar, wenn man in den Straßen der 60.000 Einwohner-Stadt Troyes, knapp 200 Kilometer südöstlich von Paris, unterwegs ist. Durch die Stadt geht ein Riss: In einem Großteil hat der Rassemblement National die letzten Parlamentswahlen gewonnen. Die Ortsgruppe verteilt in der Gegend Flugblätter zur Unterstützung von Marine Le Pen; aber das kommt nicht bei allen gut an. (Friederike Hofmann, ARD Paris)Ungarn: Orbán schikaniert seinen HerausfordererOppositionspolitiker Peter Magyar gewinnt zunehmend an Unterstützung und könnte Viktor Orbáns stärkster Herausforderer der letzten 15 Jahre werden. Seine Partei TISZA liegt nun auch in Umfragen vor Fidesz. Die Regierung reagiert mit Angriffen auf seine Unterstützer: Ein prominentes Beispiel ist der Fall von Zoltan Tarr, der für eine staatliche Digitalfirma gearbeitet hat und aufgrund seines Engagements für die Opposition gefeuert wurde. Auch seine Frau verlor wenig später ihren Job. Die Berichte über Schikanen von Seiten der Regierung häufen sich und zeigen, welches Ausmaß die Repressionen des autoritären Regimes inzwischen angenommen haben. (Anna Tillack, ARD Wien)Spanien: Vorreiter im Kampf gegen Gewalt gegen FrauenDie Spanierinnen sind stolz auf ihre feministischen Errungenschaften: Am Weltfrauentag gehen regelmäßig Hunderttausende für Frauenrechte auf die Straße. In einem Punkt waren sie Vorreiter und gelten bis heute als vorbildlich: im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen bis hin zu Femiziden.Bereits 2004 wurde das Gesetz "über Maßnahmen zum integralen Schutz gegen geschlechtsspezifische Gewalt" verabschiedete - ohne Gegenstimme. Diese Einigkeit hatte allerdings einen dramatischen Hintergrund: Ein besonders grausamer Femizid hatte die spanische Gesellschaft aufgerüttelt. Der Fall offenbarte, wie das spanische Justizsystem den Schutz vor häuslicher Gewalt vernachlässigt hatte. Die Zahl der Femizide, vor allem in den ersten Jahren nach Verabschiedung des Gesetzes, ging deutlich zurück.Was genau macht Spanien anders? Spurensuche im vermeintlichen Land des Machismo. (Kristina Böker, ARD Madrid)El Salvador: Drei Jahre Ausnahmezustand - und kein EndeDas CECOT ist ein gigantischer Hochsicherheitsknast, nur eineinhalb Stunden vor den Toren von San Salvador. Die schlimmsten Verbrecher El Salvadors sitzen hier, Kriminelle, die ihre Mitgliedschaft in einer Gang auf den Körper und sogar ins Gesicht tätowiert haben.Über Jahre hatten die Gangs zuvor das kleine Land terrorisiert, Menschen ermordet und erpresst - bis sie hier, im CECOT, landeten. 40.000 Schwerverbrecher passen hinein, verkündet Präsident Nayib Bukele immer wieder stolz. Das wurde zum Aushängeschild seiner Regierung. Insgesamt 85.000 Menschen sitzen derzeit in unterschiedlichen Gefängnissen, darunter wohl tausende Unschuldige. Und die Haftbedingungen gleichen Folter, sagen ehemalige Insassen. (Marie-Kristin Boese, ARD Mexiko-Stadt)Philippinen: Die schwimmenden DörferKaum ein anderes Land wird so oft von Taifunen heimgesucht wie die Philippinen. Etwa 20-mal im Jahr toben die tropischen Wirbelstürme über die Inseln. Aber es gibt Methoden, sich zu schützen: Erfunden haben sie Menschen, die Wind und Wetter ausgesetzt sind. In einer Sumpflandschaft im Süden der Philippinen haben sie über Generationen gelernt, den Naturgewalten zu trotzen. Ihre schwimmenden Häuser gelten heute als Modell für andere. (Ulrich Mendgen, ARD Tokio)Redaktion: Judith Schacht (BR)Pressekontakt:BR-Pressestelle, E-Mail: presse@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6005471