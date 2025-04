Frankfurt am Main (ots) -Große Leidenschaft, aber wenig Geld - viele Coaches und Berater können ein Lied davon singen. Um dieses Problem nachhaltig zu lösen, hat Daniel Fendt eine Business Akademie gegründet, die ihnen dabei hilft, eine strukturierte und systematische Kundengewinnung aufzubauen. Was die Programme der Daniel Fendt Business Akademie zu bieten haben und warum neben unternehmerischem Wissen auch die persönliche Entwicklung der Teilnehmer im Mittelpunkt steht, erfahren Sie hier.Wenn es um ihr Fachgebiet geht, macht Coaches und Beratern niemand etwas vor. In der eigenen geschäftlichen Entwicklung sieht es allerdings häufig nicht so gut aus. Die meisten von ihnen arbeiten hart für ihre Kunden. Trotzdem reicht es oft nicht für ein stabiles Einkommen. "Viele Coaches und Berater verstehen nicht, warum ihr Geschäftsmodell alles andere als optimal läuft", sagt Daniel Fendt, Business-Mentor und Gründer der Daniel Fendt Business Akademie. "Ihre Umsätze schwanken, weil sie keine klare Strategie zur Kundengewinnung haben. Viele verlassen sich auch weiterhin einfach auf Mund-zu-Mund-Propaganda, was schon aufgrund der zunehmenden Konkurrenzsituation kein tragfähiges Konzept ist. Wer dann noch zu Stunden- oder Tagessätzen verkauft, spürt einen permanenten Verkaufsdruck und ist geneigt, seine Preise weiter zu senken. Sich unter Wert zu verkaufen, kann keine gute Lösung sein.""Wer sich als Coach dauerhaft behaupten möchte, muss begreifen, dass er die Regeln des Marktes nicht außer Kraft setzen kann. Genau deshalb wird es für ihn leichter, wenn er sie richtig beherrscht", fügt Daniel Fendt hinzu. "Ein Coach sollte eigentlich kein Problem damit haben, bei einer Frage, mit der er sich nicht auskennt, Hilfe anzunehmen." Mit der Daniel Fendt Business Akademie bietet der Unternehmensberater eine solche Hilfe an. Der Schwerpunkt der Kurse liegt auf Strategien zur systematischen Kundengewinnung, doch es werden auch Themen wie Teamaufbau und Mitarbeiterführung behandelt, während es gleichzeitig um die Arbeit am Mindset geht. Das Ziel der Ausbildung besteht darin, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ein stabiles Geschäftsmodell aufzubauen und dabei persönlich zu wachsen. Die Fähigkeiten, die Daniel Fendt vermittelt, hat er während seiner langjährigen Karriere als Berater im Firmenkundengeschäft erworben, wobei er auch für mehrere DAX-Konzerne tätig war. Seine Business Akademie wurde 2019 gegründet. Bis heute haben sie mehr als 450 Teilnehmer durchlaufen, um durch die Ausbildung ein solides Umsatzwachstum zu erreichen.Geschäftliches und persönliches Wachstum: Was die Daniel Fendt Business Akademie den Teilnehmern zu bieten hat"Die Coaches und Berater, die zu uns an die Business Akademie kommen, sind großartige Menschen und ich habe enormen Respekt vor ihren fachlichen Fähigkeiten", erzählt Daniel Fendt. "Wenn es aber um das Geschäft geht, sind viele von ihnen anfänglich skeptisch. Sie glauben, dass Verkaufen zwangsläufig mit Manipulation zu tun hat, und das ist bestimmt nicht ihre Sache. Ich erkläre ihnen dann, dass Verkaufen auch bedeutet, seine Vision zu verbreiten und andere damit zu begeistern. Das ist ein guter Auftakt für einen Kurs, der sich mit geschäftlichem und persönlichem Wachstum beschäftigt."Mit seiner Business Akademie hat Daniel Fendt kein Massengeschäft im Sinn, er verfolgt vielmehr einen Boutique-Ansatz, der eine individuelle Begleitung ermöglicht. Das Team leistet also eine enge Betreuung und arbeitet mit hoher Verbindlichkeit, um das Coaching-Geschäft der Teilnehmer mit bewährten Methoden zu strukturieren und zu systematisieren. Inhaltlich dreht es sich dabei um Themen wie Marketing, Verkauf, Einwandbehandlung, Bedarfsermittlung und Teamaufbau. Es werden aber auch Fragen zum Zeitmanagement, zur Gesprächsführung und zur Führungsfähigkeit behandelt, wobei Eigenschaften wie Empathie, Selbstbewusstsein und Leidenschaft in den Mittelpunkt rücken. "Wenn die Kundengewinnung auf eine solide Grundlage gestellt werden soll, müssen wir an allen Punkten des Geschäftsablaufs ansetzen", betont Daniel Fendt. "Es genügt eben nicht, die Online-Sichtbarkeit zu verbessern, denn am Ende geht es darum, die Anfragen in Kunden umzuwandeln."Garantierter Erfolg: Die Programme der Daniel Fendt Business AkademieUm dieses Ziel zu erreichen, bietet Daniel Fendt Coaches und Beratern zwei verschiedene Möglichkeiten an: Es gibt zum einen das Sales Accelerator Training, das über zwölf Wochen läuft und aus einem sechsstündigen Online-Kurs, wöchentlichen Live-Calls und einem dreitägigen Online-Live-Seminar besteht. Zum anderen können die Teilnehmer das Programm Business Booster wählen, das auf 12 Monate angelegt ist und drei Seminare mit insgesamt elf Tagen, zwei wöchentliche Live-Calls und ein 1:1-Coaching umfasst, bei dem ein konkretes Projekt des jeweiligen Coaches begleitet wird. Dabei möchte Daniel Fendt bei seinen Kunden einen nachhaltigen Erfolg bewirken und gibt ihnen ein Versprechen: Wer beim Sales Accelerator Training nicht innerhalb von drei Monaten mindestens 10.000 Euro extra macht, kann den Kurs noch einmal kostenfrei besuchen. Beim Business Booster gilt die Regel, dass die Begleitung unentgeltlich weitergeht, wenn innerhalb von 12 Monaten kein zusätzlicher Umsatz von 100.000 Euro erreicht wird.Werte und Vision: Was Daniel Fendt antreibtDaniel Fendt steht mit der Business Akademie für bestimmte Werte: Er ist ehrlich, verantwortungsbewusst, integer, kritikfähig, proaktiv und diszipliniert. Diese Werte sind für einen nachhaltigen Geschäftserfolg seiner Ansicht nach ausschlaggebend. Seine Karriere begann der Business-Mentor nach seinem Studium in einer renommierten Unternehmensberatung. Diese Tätigkeit, die auch die strategische Beratung von vier DAX-Konzernen umfasste, erlaubte es ihm, eine umfassende Expertise im Firmenkundengeschäft aufzubauen. Parallel dazu feilte er an seinen Fähigkeiten, indem er zahlreiche Weiterbildungen absolvierte, die seinen Werkzeugkoffer zusätzlich füllten. Er hatte dabei das Privileg, von Blair Singer, dem "Trainer der Trainer", persönlich ausgebildet zu werden, wobei er heute einer von lediglich drei zertifizierten Trainern des bekannten Business-Mentors in Deutschland ist.Die Entscheidung für den Schritt von der sicheren Karriere in die Selbstständigkeit war für Daniel Fendt mit dem Wunsch verbunden, ein familienfreundliches Arbeitsmodell zu schaffen. Wenn sich sein Angebot anfänglich auf große traditionelle Unternehmen richtete, kam er bald auf den Gedanken, dass Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen im Bereich Coaching und Beratung von seinem Wissen noch viel mehr profitieren würden. Das war der Startschuss für die Daniel Fendt Business Akademie, die mit dem Ziel gegründet wurde, eine stabile Geschäftsgrundlage für die Teilnehmer zu schaffen, die ihren unternehmerischen Erfolg sicherstellt und ihnen zugleich eine höhere Lebensqualität ermöglicht. "Besonders wichtig ist dabei für uns, dass wir auf eine Kombination aus geschäftlicher und persönlicher Entwicklung setzen", erklärt Daniel Fendt. "Es geht letztlich um eine Vision, die groß gedacht werden muss, und um eine Community, die unsere Werte teilt."Sie sind Coach oder Berater und möchten Ihr Geschäftsmodell auf eine solide Grundlage stellen? Sie sind Coach oder Berater und möchten Ihr Geschäftsmodell auf eine solide Grundlage stellen? Dann melden Sie sich jetzt bei der Daniel Fendt Business Akademie (https://www.danielfendt.com/) und machen Sie einen Termin für Ihren persönlichen Business Growth Call!