Straubing (ots) -Antipersonenminen sind mit das zynischste Mittel bei der Kriegsführung. Sie zerstören den Körper, häufig von Kindern beim Spielen, die manchmal im Krieg, oft genug nach einem Krieg auf eine solche Mine treten. (...) In der Ottawa-Konvention von 1997 einigten sich am Ende 164 Staaten, darunter alle Länder, die heute in der Nato als Abwehrbündnis organisiert sind, darauf, auf solche Minen zu verzichten. Jetzt hat sich der Wind allerdings gedreht. Polen, Litauen, Lettland und Estland beabsichtigen, aus dieser Konvention auszusteigen (...). Schon heute setzt die Ukraine aus den USA gelieferte Streubomben, aber auch ebenfalls von dort gelieferte Antipersonenminen ein, obwohl die Ukraine Mitglied der Ottawa-Konvention ist. Polen und die Nachbarländer wollen diesem Beispiel jetzt folgen! Wieder einmal wird erkennbar: Nicht nur Kriege, sondern bereits Kriegsvorbereitungen bedienen die kulturelle Spirale nach unten, exakt so, wie das der Philosoph Jürgen Habermas vor Kurzem beschrieben hat.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6005486