DJ PTA-HV: Deutsche Real Estate AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

Deutsche Real Estate AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Berlin (pta000/03.04.2025/15:30 UTC+2)

Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin

WKN 805 502 ISIN DE0008055021

(Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETDRE15523)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, den 13. Mai 2025, um 10:00 Uhr (MESZ)

im "the burrow", Lützowplatz 15 / Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 22/24, 10785 Berlin,

ein.

I. TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für die Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2024, des zu einem Bericht zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2024 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach ---- 289a, 315a HGB 1. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss gemäß -- 172 Satz 1 AktG festgestellt. Die Hauptversammlung hat daher zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 4.759.745,12 wie folgt zu verwenden: -- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie; dies sind bei 20.582.200 dividendenberechtigten Stückaktien: EUR 823.288,00 -- Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen: 2. EUR 3.936.457,12 Die angegebenen Beträge für die Gewinnausschüttung und die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen berücksichtigen die Anzahl der zur Zeit des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr dividendenberechtigten Stückaktien (20.582.200). Sollte sich die Anzahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Betrag für die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen vorsehen wird. Gemäß -- 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 16. Mai 2025, fällig und wird dann ausgezahlt. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 3. dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 4. dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften haben gemäß -- 162 AktG jährlich einen Vergütungsbericht über die Vergütung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat zu erstellen und diesen gemäß -- 120a Abs. 4 AktG der Hauptversammlung zur Beschlussfassung über dessen Billigung vorzulegen. Der Vergütungsbericht für das vergangene Geschäftsjahr ist unter www.drestate.de/hauptversammlung 5. zugänglich, wird auch während der Hauptversammlung dort zugänglich sein und wird der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. Der Vergütungsbericht ist gemäß -- 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach -- 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden und hat einen Vermerk über die Prüfung erteilt, der dem Bericht beigefügt ist. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den vom Vorstand und Aufsichtsrat aufgestellten Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für den Vorstand Nach -- 120a AktG hat die Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier (4) Jahre, über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder Beschluss zu fassen. Die letztmalige Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist in der ordentlichen Hauptversammlung 2021 erfolgt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 10. Dezember 2024 mit Wirkung zum selben Tag ein leicht modifiziertes Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder beschlossen, welches unter www.drestate.de/hauptversammlung 6. zugänglich ist und auch während der Hauptversammlung dort zugänglich sein wird. Der Aufsichtsrat schlägt vor, das vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 10. Dezember 2024 beschlossene Vergütungssystem für den Vorstand zu billigen. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Nach -- 113 Abs. 3 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier (4) Jahre durch die Hauptversammlung ein Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu fassen. Die letztmalige Beschlussfassung ist in der Hauptversammlung 2021 erfolgt. Daher ist in dieser Hauptversammlung erneut über das Vergütungssystems des Aufsichtsrats Beschluss zu fassen. Die derzeit geltende, in -- 10 der Satzung der Gesellschaft enthaltene Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat wurde letztmalig durch einen Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2011 neugefasst. Der Wortlaut von -- 10 der Satzung sowie die Angaben zum Vergütungssystem des Aufsichtsrats gemäß ---- 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG sind unter www.drestate.de/hauptversammlung 7. zugänglich und werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. Die in -- 10 der Satzung der Gesellschaft festgelegte Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder ist nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat nach wie vor angemessen und soll unverändert bleiben. Nach -- 113 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 AktG ist ein die Vergütung bestätigender Beschluss zulässig. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, das vorgelegte Vergütungssystem und die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, wie diese in -- 10 der Satzung festgelegt ist, erneut zu billigen. Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß ---- 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit -- 6 Abs. 1 der Satzung aus fünf (5) Mitgliedern zusammen, die von den Aktionären in der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Bestellungen von Frau Sharon Marckado-Erez sowie Herrn Amir Sagy als Aufsichtsratsmitglieder laufen mit Beendigung dieser Hauptversammlung aus. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen: a. Frau Sharon Marckado-Erez, Tel Aviv, Israel, kaufmännische Geschäftsführerin der BlueTech Holding Sàrl, Neuchâtel, Schweiz, und der SwissBlue Technologies Sàrl, Seigneux, Schweiz. Frau Sharon Marckado-Erez ist nicht Mitglied in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. 8. Die Wahl von Frau Sharon Marckado-Erez erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt. b. Herrn Amir Sagy, Haifa, Israel, Chief Executive Officer und Mitglied der Geschäftsführung der Summit Real Estate Holdings Ltd., Haifa, Israel. Herr Amir Sagy ist nicht Mitglied in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. Die Wahl von Herrn Amir Sagy erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt. Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 03, 2025 09:32 ET (13:32 GMT)