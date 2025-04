Münster (ots) -Viele Unternehmen unterschätzen, wie entscheidend eine gute Gesundheitsvorsorge für ihre Mitarbeiter ist - die Folge sind steigende Krankheitskosten, hohe Fehlzeiten und sinkende Mitarbeiterzufriedenheit. Betriebsarzt Dr. Leopold Lecheler unterstützt Firmen dabei, genau diese Probleme zu lösen und eine gesunde, produktive Arbeitsumgebung zu schaffen. Welche Vorteile ein Betriebsarzt für Unternehmen bietet, wie er die Mitarbeiterbindung beeinflusst und wie durch ihn die Krankheitskosten sinken, erfahren Sie hier.Morgens nichts frühstücken außer einem Kaffee, acht Stunden am Schreibtisch, dazwischen ein schnelles Sandwich - so sieht der Alltag vieler Arbeitnehmer aus. Rückenprobleme, Stress und Erschöpfung sind oft die Folge. Doch während große Konzerne längst auf betriebliche Gesundheitsmaßnahmen setzen, ändern kleine und mittlere Unternehmen noch immer nichts an ihrem Gesundheitsmanagement - und noch schlimmer: Viele wissen nicht einmal, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, einen Betriebsarzt zu haben. Die Konsequenzen: Steigende Krankheitskosten, sinkende Produktivität und unzufriedene Mitarbeiter, die sich nach einem gesünderen Arbeitsumfeld umsehen. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Ein strukturiertes Gesundheitsmanagement - inklusive Betriebsarzt - reduziert nicht nur Ausfälle, sondern stärkt auch das Wohlbefinden und die Loyalität der Belegschaft nachhaltig. "Es ist erschreckend, wie viele Unternehmen aus dem Mittelstand völlig ahnungslos sind, wenn es um betriebliche Gesundheit geht", mahnt Betriebsarzt Dr. med. Leopold Lecheler. "Die Realität ist aber, dass ein kranker Mitarbeiter nicht nur menschlich ein Drama ist, sondern auch wirtschaftliche Folgen für den Mitarbeiter, aber nicht zuletzt gerade für das Unternehmen hat.""Gesunde Mitarbeiter sind kein Zufall - sie sind das Resultat einer durchdachten Gesundheitsvorsorge, die daher unverzichtbar ist", fügt er hinzu. Der langjährige Betriebsarzt weiß, wovon er spricht: Als Inhaber einer Praxis für Betriebs- und Allgemeinmedizin in Münster hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen dabei zu helfen, gesetzliche Standards nicht nur zu erfüllen, sondern die Gesundheit ihrer Mitarbeiter aktiv zu schützen. Sein Ansatz reicht dabei weit über Pflichtmaßnahmen hinaus: Ergonomie, Stressmanagement und frühzeitige Gesundheitschecks sind für ihn essenzielle Bausteine, um Ausfälle zu reduzieren und die Mitarbeiterbindung zu stärken. Denn Unternehmen, die Gesundheit als Kostenfaktor sehen, übersehen das Wesentliche - nämlich, dass ein gesunder Mitarbeiter der wertvollste Erfolgsfaktor ist.Teure Fehleinschätzung: Warum ein fehlendes Gesundheitsmanagement Unternehmen bares Geld kostetGroße Unternehmen haben den Vorteil, dass sie oft bereits etablierte Strukturen für das betriebliche Gesundheitsmanagement besitzen: Sie arbeiten eng mit Betriebsärzten zusammen und verfügen über interne Ansprechpartner, die mit gesetzlichen Anforderungen und medizinischen Prozessen vertraut sind. Kleinere Unternehmen hingegen verschenken oft wertvolles Potenzial, weil sie diese Möglichkeiten nicht ausschöpfen - dabei würde ihre Belegschaft und dementsprechend auch die Betriebsleistung immens von einer betriebsärztlichen Betreuung profitieren."Ich verdeutliche das immer gerne am Beispiel eines Mitarbeiters, der nach einem Herzinfarkt wieder zurück ins Unternehmen kommt", erklärt Dr. med. Leopold Lecheler. "Ohne Unterstützung ist diese Zeit sehr belastend und ein erneuter Ausfall ist sehr wahrscheinlich. Ein Betriebsarzt hingegen begleitet den gesamten Prozess - von der betrieblichen Wiedereingliederung über die Einleitung von nötiger Rehabilitation bis zur individuellen Beurteilung der Einsatzfähigkeit. Er unterstützt den Mitarbeiter also nicht nur mit regelmäßigen Nachuntersuchungen und maßgeschneiderten Maßnahmen, sondern sorgt auch dafür, dass der Mitarbeiter schneller wieder arbeitsfähig wird und langfristig gesund bleibt."Doch der Nutzen eines Betriebsarztes geht weit über Einzelfälle hinaus: Durch eine enge Zusammenarbeit mit Fachärzten können unnötige Krankheitszeiten verkürzt und Behandlungen beschleunigt eingeleitet werden. Gleichzeitig helfen präventive Maßnahmen - wie Ergonomieberatung, Vorsorgeuntersuchungen oder Impfprogramme - dabei, Erkrankungen von vornherein zu vermeiden. "Dieses Vorgehen reduziert nicht nur Fehlzeiten, sondern sorgt auch dafür, dass Mitarbeiter schneller an ihren Arbeitsplatz zurückkehren", erklärt der Betriebsarzt. Für Unternehmen bedeutet das eine klare Kostenersparnis: Prävention und schnellere medizinische Versorgung senken krankheitsbedingte Ausfälle, minimieren Produktionsverluste und stärken gleichzeitig die Zufriedenheit der Belegschaft. Langfristig zahlt sich diese Investition gleich in mehrfacher Hinsicht aus: Gesunde Mitarbeiter sind produktiver, motivierter und bleiben dem Unternehmen treu - was wiederum die teuren Kosten für Neueinstellungen und Einarbeitungen senkt.Das "Gärtnerprinzip" in der Arbeitsmedizin: Warum Prävention der Schlüssel zum Erfolg istHaben Unternehmen erst einmal die gesetzliche und wirtschaftliche Notwendigkeit eines Betriebsarztes begriffen, begeben sie sich auf die Suche - und genau hier kommt Dr. med. Leopold Lecheler ins Spiel. Er weiß, dass Gesundheit kein Standardprodukt ist - und genau deshalb setzt der erfahrene Betriebsarzt auf individuelle Lösungen. "Jede Branche hat eigene Herausforderungen - sei es körperliche Belastung im Handwerk, stressbedingte Erkrankungen im Büro oder besondere Gesundheitsrisiken in der Industrie", erklärt er. "Eine umfassende Bedarfsanalyse bildet deshalb die Grundlage für mein maßgeschneidertes Angebot, das genau auf die Bedürfnisse und Strukturen des jeweiligen Unternehmens abgestimmt ist."Der erste Schritt in der Zusammenarbeit mit dem Experten und seinem Team ist eine Begehung des Unternehmens. Dabei analysieren sie die Arbeitsbedingungen, erkennen potenzielle Gefahren und identifizieren ergonomische Schwachstellen. Diese Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Planung der Untersuchungstage, die in enger Abstimmung mit der Unternehmensführung erfolgen. So wird sichergestellt, dass alle Vorsorgeuntersuchungen und Eignungsprüfungen reibungslos in den Betriebsablauf integriert werden.Dr. med. Leopold Lecheler verfolgt einen präventiven Ansatz, den er als "Gärtnerprinzip" beschreibt: "Wir warten nicht, bis die Pflanze krank ist - wir sorgen dafür, dass sie gar nicht erst verkümmert." Dieses Konzept setzt auf langfristige Gesundheitsförderung statt kurzfristiger Schadensbegrenzung: Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Ergonomieberatungen und Stressmanagement-Programme reduzieren Krankheitsausfälle und steigern die Produktivität. Ein gesundes Arbeitsumfeld wirkt sich zudem positiv auf die Mitarbeiterbindung aus: Wer sich wohlfühlt, bleibt dem Unternehmen treu. "Wir sehen uns nicht als Kontrollinstanz, sondern als Partner für Unternehmen", sagt Dr. med. Leopold Lecheler abschließend. "Unser Ziel ist es, nicht nur die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, sondern auch Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher zu machen - denn gesunde Mitarbeiter sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg."Möchten Sie Krankheitskosten senken, die Mitarbeiterbindung stärken und ein gesundes Arbeitsumfeld schaffen - ohne den Betriebsablauf zu stören? Melden Sie sich jetzt bei Dr. med. Leopold Lecheler (https://www.betriebsarzt-lecheler.de/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch.Pressekontakt:Praxis Dr. Lecheler - Allgemeinmedizin - BetriebsmedizinDr. med. Leopold LechelerE-Mail: info@praxis-lecheler.deWebsite: https://www.betriebsarzt-lecheler.de/Original-Content von: Praxis Dr. Lecheler - Allgemeinmedizin - Betriebsmedizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178719/6005501