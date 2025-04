Schlankes Design mit leistungsstarker Handelstechnologie

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, kündigte Updates für IBKR Desktop an, eine Handelsplattform der nächsten Generation für Anleger, die Einfachheit verlangen, aber die fortschrittliche Technologie von Interactive Brokers schätzen. Ohne Plattformgebühren und mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet ist, können Kunden auf einfache Weise einfache Geschäfte über Anlageklassen und komplexe Auftragsarten hinweg abwickeln. Die Plattform ist intuitiv und einfach zu bedienen, sodass sie sowohl für erfahrene Händler als auch für unerfahrene Investoren geeignet ist.

"IBKR Desktop ist eine leistungsstarke, intuitive Plattform, die für Händler und Investoren aller Erfahrungsstufen entwickelt wurde. Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen oder fortgeschrittene Handelsstrategien anwenden, IBKR Desktop bietet die Tools, die Recherche und die Anpassungsmöglichkeiten, die Sie für einen sicheren Handel benötigen", sagte Steve Sanders, Executive Vice President of Marketing and Product Development bei Interactive Brokers. "Diese Verbesserungen spiegeln unser anhaltendes Engagement wider, über eine fortschrittliche und benutzerfreundliche Plattform ein erstklassiges Handelserlebnis zu bieten."

Mit IBKR Desktop können Kunden Produkte von über 160 globalen Börsen, darunter Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds, über eine einzige einheitliche Plattform handeln und auf beliebte und exklusive Tools zugreifen, die auf Individualisierung und Flexibilität ausgerichtet sind. IBKR Desktop bietet eine überlegene Auftragsausführung, wettbewerbsfähige Preise und eine umfangreiche Palette globaler Anlageprodukte, die darauf ausgelegt sind, den Handel zu optimieren und Anlagestrategien zu verbessern.

Die IBKR Desktop-Plattform vereint Leistung und Einfachheit und ermöglicht es Kunden, sich wohlzufühlen und die Kontrolle über ihr Handelserlebnis zu behalten. Zu den neuesten Updates gehören:

Multi-Monitor-Unterstützung: Mehrere IBKR Desktop-Monitore anzeigen, indem Layout-Bildschirme entfernt werden. Verknüpfen Sie die Panels auf den IBKR Desktop-Bildschirmen, um ausgewählte Produkte auf mehreren Bildschirmen anzuzeigen.

Mehrere IBKR Desktop-Monitore anzeigen, indem Layout-Bildschirme entfernt werden. Verknüpfen Sie die Panels auf den IBKR Desktop-Bildschirmen, um ausgewählte Produkte auf mehreren Bildschirmen anzuzeigen. ForecastTrader: Nutzen Sie Prognosekontrakte, um mit Vorhersagen zu politischen, wirtschaftlichen und klimatischen Ereignissen zu handeln. Die Verfügbarkeit von Prognosekontrakten kann je nach Region variieren.

Nutzen Sie Prognosekontrakte, um mit Vorhersagen zu politischen, wirtschaftlichen und klimatischen Ereignissen zu handeln. Die Verfügbarkeit von Prognosekontrakten kann je nach Region variieren. Support für Handelszeiten über Nacht: Handeln Sie über 10.000 US-Aktien, ETFs und US-Aktienindex-Futures und -Optionen rund um die Uhr, um sofort auf marktbewegende Nachrichten in IBKR Desktop reagieren zu können. Diese Dienstleistung war bereits auf anderen Handelsplattformen verfügbar.

Handeln Sie über 10.000 US-Aktien, ETFs und US-Aktienindex-Futures und -Optionen rund um die Uhr, um sofort auf marktbewegende Nachrichten in IBKR Desktop reagieren zu können. Diese Dienstleistung war bereits auf anderen Handelsplattformen verfügbar. Screener: Verwenden Sie MultiSort, um Aktien zu finden, die mit Handelsstrategien übereinstimmen, und zwar in einem Universum von über 70.000 globalen Aktien, und Standard-Screener, um Märkte schnell zu scannen und die besten Wertpapiere basierend auf Region, Produkt, Sektor und Faktorkriterien zu ermitteln.

Verwenden Sie MultiSort, um Aktien zu finden, die mit Handelsstrategien übereinstimmen, und zwar in einem Universum von über 70.000 globalen Aktien, und Standard-Screener, um Märkte schnell zu scannen und die besten Wertpapiere basierend auf Region, Produkt, Sektor und Faktorkriterien zu ermitteln. Warnmeldungen und Benachrichtigungen: Aktivieren Sie Töne für Preisalarme und Handelsbenachrichtigungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

USA und Länder, die von IB LLC bedient werden: IBKR Desktop US und LLC

Kanada: IBKR Desktop Kanada

Vereinigtes Königreich: IBKR Desktop Vereinigtes Königreich

Europa: IBKR Desktop Europa

Hongkong: IBKR Desktop HK

Singapur: IBKR Desktop Singapur

Australien: IBKR Desktop Australien

Indien: IBKR Desktop Indien

Japan: IBKR Desktop Japan

Über die Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

