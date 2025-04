München (ots) -Sie sind da, die Heldinnen unserer Gesellschaft: Frauen, die in Politik und Verwaltung, in der Kita, bei der Polizei oder im Start-up eine zentrale Rolle spielen und Verantwortung übernehmen. Doch es dürften gerne noch mehr werden! Genau das ist das Ziel der heutigen Veranstaltung "Sheroes" der Arbeitsgemeinschaft Frauen der CSU-Landtagsfraktion. Die Veranstaltung bringt Frauen aus ganz Bayern zusammen, die bereits erfolgreich ihren Weg gegangen sind oder sich auf dem Weg dorthin befinden. Dabei geht es um zentrale Fragen: Wie haben sie ihren Weg gefunden? Wie bewährt man sich in einer Führungsposition? Und welche Rolle spielen Netzwerke auf diesem Weg?Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, betont: "Bayern ist Wirtschafts- und Innovationsstandort, und wir brauchen Frauen, die sich in Führungspositionen bewähren und eigene Unternehmen gründen wollen. Mit 'Sheroes' wollen wir inspirieren, motivieren und ermutigen. Frauen tragen entscheidend zu einer dynamischen und erfolgreichen Zukunft unseres Landes bei. Wir als CSU-Landtagsfraktion setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass Frauen die gleichen Chancen auf Erfolg und Verantwortung erhalten."Barbara Becker, Vorsitzende der AG Frauen der CSU-Landtagsfraktion, unterstreicht: "Auch wenn junge Menschen die aktuellen Krisen wahrnehmen, ist die Mehrheit zuversichtlich. Das gilt umso mehr für junge Frauen, die progressiver und pragmatischer sind, wie die aktuelle Shell-Jugendstudie zeigt. Wir wollen Vorbilder sichtbarer machen und den Austausch fördern. Frauen, die bereits in Führungspositionen sind, können andere ermutigen und wertvolle Tipps geben. Unsere Veranstaltung 'Sheroes' soll dazu beitragen, Frauen zu stärken und ihnen den Mut zu geben, neue Wege zu gehen - für sich selbst, für Bayern, gemeinsam."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6005534