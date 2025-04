Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-DeutschlandTREND: EU soll Gegenzölle auf US-Produkte erhebenDie Deutschen zeigen sich besorgt, dass die Zollpolitik der USA der deutschen Wirtschaft schadet: 19 Prozent machen sich sehr große Sorgen und weitere 51 Prozent große Sorgen, dass das passiert; 26 Prozent haben dahingehend keine oder nur geringe Sorgen. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.334 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Gut zwei Drittel (68 Prozent) wollen, dass die EU im Gegenzug höhere Zölle auf US-Produkte erhebt, 23 Prozent sprechen sich dagegen aus.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.334 Befragte- Erhebungszeitraum: 31.März bis 2. April 2025- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Machen Sie sich sehr große Sorgen, große Sorgen, wenig Sorgen oder gar keine Sorgen, ...?- dass die Zollpolitik der USA der deutschen Wirtschaft schadet- Die USA haben gegenüber mehreren Ländern neue Zölle angekündigt. Ab Donnerstag sollen Zölle von 25 Prozent auf Auto-Importe aus der EU in die USA erhoben werden. Was halten Sie für eine angemessene Reaktion der EU? Sollte die EU im Gegenzug ebenfalls höhere Zölle auf US-Produkte erheben oder nicht?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6005573