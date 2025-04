Mainz (ots) -Der Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz wurde heute, am Donnerstag, 3. April 2025, an die Schriftstellerin Annett Gröschner verliehen. Die Urkunde wurde der Preisträgerin im Mainzer Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) im Rahmen eines Festaktes überreicht, an dem teilnahmen: ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz Nino Haase, Marianne Grosse, Kulturdezernentin der Landeshauptstadt Mainz, und als Laudatorin die österreichische Schriftstellerin Kathrin Röggla, die 2012 Mainzer Stadtschreiberin war."Originell und erfahrungssatt" nennt die Jury das vielfältige Werk der in Berlin lebenden, 1964 in Magdeburg geborenen Schriftstellerin Annett Gröschner. "Ihre Erzählungen, Essays und Romane fügen sich zu einem dichten Gewebe, in dem sie die deutsche Geschichte auf wache und immer anregende Weise einfängt. Als neugierige Chronistin nicht nur der eigenen Biografie im Osten Deutschlands spürt sie mit einem feinen Sensorium für Vergessenes und Verdrängtes den Lebensläufen von Menschen und dem Schicksal von Orten nach. Ihre Offenheit und Empathie taucht die Welt dabei jedes Mal in neues Licht."Der Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis ist mit 12.500 Euro dotiert. Die Preisträgerin erhält für ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung im Herzen der Mainzer Altstadt sowie das Angebot, zusammen mit dem ZDF und 3sat einen Film nach freier Themenwahl zu produzieren.ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke:"Wenn man etwas liest, das nicht nur richtig klug und unterhaltsam ist, sondern einen die Welt aus einer anderen Perspektive sehen lässt - dann ist das besonders wertvoll und eine echte persönliche Bereicherung. 'Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat' hat das für mich geschafft", sagte die ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke und ergänzte zur Preisträgerin: "Die große Stärke ihres Werks ist es, das Verbindende zu erzählen. Unaufgeregt, unprätentiös."Nino Haase, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz:"Annett Gröschner ist uns vor allem als Schriftstellerin bekannt, sie ist aber zugleich eine geschätzte Herausgeberin, Dozentin und Journalistin. Sie gilt als eine der prägendsten literarischen Stimmen Berlins, als Chronistin der Stadt, ist eine scharfsinnige Beobachterin des Alltags und der Geschichte.Berlin ist ihr Thema, ihre Bühne. Sie nimmt uns mit in eine Stadt, die voller Brüche und Widersprüche ist. Sie zeigt uns die Menschen, die hier leben, sie liebt die Eigenwilligen, die Widerständigen, die Unangepassten. Die Autorin ist eine brillante Geschichte-Erzählerin, eine Streiterin für das Erinnern. Ich danke der Jury, dass sie Annett Gröschner nach Mainz gelockt hat - eine großartige Entscheidung."Marianne Grosse, Kulturdezernentin der Landeshauptstadt Mainz:"Eine weitere Bestsellerautorin mit einem großartigen, ganz aktuell neu erschienenen Roman hier in Mainz begrüßen zu dürfen, wird auch mein Lesejahr wieder sehr bereichern. Frau Gröschner ist so vielseitig, dass ich besonders auf ihr Theaterstück - welches im Grünen Kakadu/Mainz aufgeführt werden wird - und ihren Stadtschreiberfilm schon sehr gespannt bin."Schriftstellerin Kathrin Röggla über die Preisträgerin:"Es braucht eben diese spezifische ästhetische Praxis, die uns ein tieferes Verständnis von historischen Vorgängen ermöglicht, mit jeder Menge Beharrlichkeit und Mut zur Langfädigkeit. Es ist die Arbeit des Arrangierens, des Fragmentierens, des Lesenkönnens, und des Tigersprungs in die Geschichte, die Annett Gröschner durchaus sehr sportlich, mit viel komischem Vermögen und einem langen Atem beherrscht."Die JuryDer Jury für den Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis 2025 gehören an: Dörte Hansen, Eva Menasse, Peter Stamm, Feridun Zaimoglu, ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke, ZDF-Kulturchefin Anne Reidt, 3sat-Koordinatorin Natalie Müller-Elmau, 3sat-Literaturkritiker Dr. Michael Schmitt, ZDF-Kulturredakteurin Dr. Susanne Becker (Jury-Vorsitzende), die Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse sowie die Mainzer Stadtschreiberin 2024 Julia Schoch.AntrittslesungAnnett Gröschner hält ihre Antrittslesung am Freitag, 4. April 2025, um 19.00 Uhr im Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz.KontaktBei Fragen zum Mainzer Stadtschreiber-Literaturpreis erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/mainzerstadtschreiberin2025) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie eine Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/mainzer-stadtschreiberin-2025) zu Annett GröschnerPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6005609