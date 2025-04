Der Barilla-Konzern ist stolz, seinen Aufstieg im Global RepTrak 100 Ranking bekannt zu geben und als führendes Unternehmen im Lebensmittelsektor zwei Jahre in Folge aufzutauchen. Das Unternehmen hat sich weltweit den 25. Platz gesichert und sich um vier Plätze im Vergleich zu 2024 verbessert, als es den 29. Platz bekleidete. Dieses dank der weltweiten Bemühungen des Barilla-Konzerns erzielte Ergebnis spiegelt den anhaltenden Fokus auf die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen, die Inklusion, Innovation und Bereitschaft wider, Menschen durch gutes Essen zusammenzubringen.

Mit einer Präsenz in über 100 Ländern und 30 Produktionsstandorten (15 in Italien und 15 im Ausland) produziert der Konzern jährlich mehr als 2 Millionen Tonnen Produkte. Seit 2010 formulierte der Konzern nahezu 500 Produkte neu, um ihr Nährwertprofil zu verbessern, Fette, gesättigte Fette, Salz und Zucker zu reduzieren oder den Ballaststoffgehalt zu erhöhen.

Im Einklang mit seinem Engagement zur Förderung der Inklusivität hat das Unternehmen eine Punktzahl von 100 im Professional Gender Equality Index1 in diesem Jahr erreicht, einem Index, der als praktisches Werkzeug konzipiert wurde, um die Lohngleichheit in Unternehmen voranzutreiben. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen in Deutschland den German Equal Pay Award 20242 von der Bundesgleichstellungsministerin und unterstreicht somit seine Bestrebungen, die Entgeltgleicheit durchzusetzen.

Mit der Zielsetzung, den Menschen gutes Essen anzubieten, strebt Barilla nach Innovation mit einem 2023 bekannt gegebenen Investitionsplan in Höhe von 1 Milliarde in den folgenden fünf Jahren, um die Produktionskapazität zu stärken, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Dies umfasst ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Parma: eine 20.000 Quadratmeter große Anlage, die konzipiert wurde, um die Zusammenarbeit zu fördern, neue Ideen zu entwickeln und neue Methoden für eine innovative Landwirtschaft zu erforschen. Darüber hinaus unterstützt die Investition die Sanierung von Produktionsstätten weltweit, Verbesserungen bei Verpackungen und der Fertigungslinie an verschiedenen Standorten, Energieeffizienzlösungen und Anlagen zur Eigenerzeugung erneuerbarer Energien.

Schließlich ist die Beziehung zur Lieferkette von Barilla insbesondere bei der Beurteilung der heutigen Herausforderungen entscheidend, wie etwa der Qualität und Quantität der Rohstoffe in Verbindung mit der Notwendigkeit, nachhaltiges Konsumverhalten zunehmend zu unterstützen. Barilla unterstützte daher ein Programm zur Pflege der langjährigen Beziehung zu den Landwirten. Dieses im Januar 2025 eingeführte Programm ist unter der Bezeichnung "Accademia del Basilico" bekannt: ein umfassendes Schulungsprogram, das entwickelt wurde, um Landwirte zu stärken und Techniken und Praktiken für einen nachhaltigen Basilikumanbau zu lehren.

Weitere Informationen über den Global RepTrak Bericht finden Sie unter https://www.reptrak.com/globalreptrak/

1 https://egapro.travail.gouv.fr/

2 BMFSFJ Lisa Paus verleiht German Equal Pay Award

