In dem Jahr 2024 gab es in Peru einen deutlichen Anstieg der Anträge auf Züchterzertifikate. Laut Agraria.pe stieg die Zahl der Anträge auf Züchterzertifikate im Vergleich zum Vorjahr um 82 % auf insgesamt 51 Anträge. Immer mehr Landwirte, Forscher und Unternehmen bemühen sich um den Schutz ihrer Pflanzensorten in Peru. Bildquelle: Pixabay Das Nationale Institut...

