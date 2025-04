Unterföhring (ots) -- Florian Schmidt-Sommerfeld verlängert und bleibt weiterhin eine der Stimmen des Fußballs bei Sky Sport- Im Doppel-Kommentar mit Frank Buschmann wird der 35-Jährige künftig die Bundesliga am Freitagabend begleiten- Neben der Bundesliga am Freitagabend kommentiert "Schmiso" künftig auch die Bundesliga am Samstagnachmittag, die Original Sky Konferenz in der 2. Bundesliga und die Premier League- Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 4. April 2025 - Florian Schmidt-Sommerfeld bleibt bei Sky Sport. Der 35-Jährige, der bereits seit Sommer 2017 eine der Stimmen von Sky Sport ist, wird auch in Zukunft bei den Fußball-Übertragungen zum Einsatz kommen. Unter anderem wird er die Bundesliga am Samstagnachmittag, die Original Sky Konferenz der 2. Bundesliga und die Premier League kommentieren.Vor allem aber wird er ab der neuen Saison bei den Freitagabend-Spielen der Bundesliga zum Einsatz kommen, die Sky Sport ab der Saison 2025/26 wieder live übertragen wird. Gemeinsam mit Frank Buschmann wird er eines der beiden Kommentatoren-Teams bilden, die durch den neuen Flutlicht-Freitag bei Sky Sport führen.Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Für die Rückkehr der Freitagsspiele der Bundesliga zu Sky Sport wollen wir den Fans etwas ganz Besonderes bieten: einen generationenübergreifenden Doppel-Kommentar. Zwischen 'Schmiso' und 'Buschi' stimmt einfach die Chemie, sie necken und sie lieben sich, sind beide Vollblutreporter und zugleich auch Entertainer. Perfekte Voraussetzungen, um dieses neue Modell perfekt umzusetzen. Ich bin schon voller Vorfreude - auf die neue Saison, auf den neuen Flutlicht-Freitag und auf die kommenden Jahre mit Florian Schmidt-Sommerfeld bei Sky Sport."Florian Schmidt-Sommerfeld: ""Ich freue mich total, dass die gemeinsame Reise mit Sky Sport weitergeht. Ich hatte wegweisende Entscheidungen vor mir und ich habe mich für 'Fußball auf die 1' entschieden. Der neue Flutlicht-Freitag wird mega! Mit Buschi zusammen Fußball kommentieren - ist ein neuer Weg, klingt wie ein Abenteuer und da hab ich wahnsinnig Bock drauf! Dazu die Original Sky Konferenz in der 2. Bundesliga und natürlich weiterhin die Bundesliga-Einzelspiele am Samstag. Zudem kann ich mich ab kommender Saison wieder so stark wie früher der Premier League am Sonntag widmen. Das hat mir echt gefehlt."Frank Buschmann, der ebenfalls seit 2017 für Sky Sport tätig ist, hatte erst vor kurzem seinen Vertrag verlängert.Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport - Alles, was du brauchstAb der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live, darunter alle Freitagabendspiele der Bundesliga und alle Bundesliga-Spiele am Samstag inklusive des "Topspiel der Woche". Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport nach dem Familienausflug immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6005666