NZD/USD zieht in der frühen europäischen Sitzung am Freitag einige Verkäufer um 0,5720 an und fällt um 1,22% im Tagesverlauf. Potenzielle Handelskriegsängste zwischen den USA und China sowie Wetten auf Zinssenkungen der RBNZ belasten den Kiwi. Investoren werden die US-NFP-Daten, die später am Freitag veröffentlicht werden, genau beobachten.Das NZD/USD-Paar ...

